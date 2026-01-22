Anticipa Protección Civil descenso de temperatura y lluvias en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Se mantiene alerta preventiva por bajas temperaturas para el sábado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio dio a conocer el pronóstico meteorológico para los próximos días en Ciudad Juárez, en el que se anticipan condiciones variables, con descenso gradual de temperatura, incremento en la nubosidad y probabilidad de lluvias hacia el fin de semana.

Para este jueves 22 de enero, se prevé un día con cielo parcialmente soleado y condiciones mayormente estables, con una temperatura máxima de 19 grados centígrados. Los vientos oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 32 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de precipitación se mantiene baja, entre 0 y 2 por ciento.

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta una mínima de 10 grados centígrados, con cielo mayormente nublado. Las rachas de viento continuarán con velocidades similares y la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente, ubicándose entre 2 y 20 por ciento.

En el pronóstico extendido, para el viernes se espera una temperatura máxima de 15 grados y mínima de 9 grados, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitación de entre 20 y 70 por ciento. Los vientos se mantendrán de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 32 kilómetros por hora.

Para el sábado, Protección Civil emitió una alerta preventiva por bajas temperaturas, ya que se anticipa una máxima de 11 grados centígrados y una mínima de 4 grados. Además, se prevé un incremento en la intensidad del viento, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 40 kilómetros por hora, así como probabilidad elevada de lluvia, entre 40 y 70 por ciento, bajo un cielo mayormente nublado.

Ante este escenario, las autoridades municipales recomendaron a la población mantenerse informada, abrigarse adecuadamente y extremar precauciones, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche, así como proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas frente a las bajas temperaturas.

