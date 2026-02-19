Analizan regidores apoyos para Club Rotario y Cruz Roja en Juárez

Publicidad - LB2 -

Comisión de Hacienda revisa solicitudes económicas y en especie que serán turnadas a Cabildo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda analizaron diversas solicitudes de apoyo económico y en especie presentadas por la Cruz Roja Mexicana, Delegación Ciudad Juárez, el Club Rotario de Juárez y el municipio de Madera, asuntos que serán turnados al Cabildo para su valoración.

La sesión fue coordinada por el regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña, con la participación de la edil Mireya Porras Armendáriz, quienes revisaron los planteamientos y su viabilidad presupuestal.

En el caso del Club Rotario de Juárez, la organización solicitó un apoyo por 1.2 millones de pesos para la celebración de su centenario, programada del 15 al 17 de mayo. Se estima la asistencia de aproximadamente 600 personas provenientes de distintas entidades del país, quienes permanecerán al menos tres días en la ciudad.

De acuerdo con lo expuesto, el evento contempla la participación de expositores nacionales e internacionales, lo que podría generar un impacto positivo en el sector turístico y de servicios. La Comisión determinó turnar la solicitud al Cabildo para su análisis y eventual aprobación, considerando la suficiencia presupuestal y la trayectoria del club en labores comunitarias.

Respecto a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Ciudad Juárez, se informó que la institución solicitó un apoyo económico de 600 mil pesos con motivo de su colecta anual, así como respaldo en especie para combustible estimado en 700 mil pesos para el ejercicio fiscal. La petición también será sometida a consideración del órgano colegiado.

En la reunión se mencionó que la recaudación local durante la colecta anual es inferior a la registrada en otros municipios del estado, pese a la labor que realiza la institución en esta frontera.

Asimismo, se revisó la solicitud del municipio de Madera para la donación de un camión recolector de basura. Tras consultar el inventario municipal, se localizó una unidad modelo 2009 cuyo costo de reparación resulta elevado para el Ayuntamiento, por lo que el tema será definido en Cabildo para determinar si se dona o se destina como chatarra.

Los asuntos abordados forman parte del proceso ordinario de análisis financiero previo a su discusión y votación en el pleno del Ayuntamiento.

