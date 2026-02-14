Analiza Municipio aplicar directamente Presupuesto Participativo 2026 y posponer votación a 2027

Publicidad - LB2 -

El alcalde plantea ejecutar proyectos con alta votación en 2025 que no alcanzaron recursos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno Municipal analiza la posibilidad de aplicar de manera directa los recursos del Presupuesto Participativo 2026 para ejecutar proyectos que obtuvieron alta votación en la consulta de 2025, pero que no alcanzaron financiamiento debido a la amplia participación ciudadana.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, informó que la propuesta contempla no realizar una nueva jornada de votación el próximo año y destinar el presupuesto a aquellas iniciativas que estuvieron cerca de resultar ganadoras, como una forma de reconocer el esfuerzo de organización comunitaria.

De acuerdo con el edil, en el ejercicio 2025 participaron alrededor de 180 mil juarenses, cifra que superó expectativas y dejó fuera diversas propuestas que contaron con respaldo significativo, aunque insuficiente para ubicarse entre las seleccionadas.

“En reconocimiento al esfuerzo de quienes se organizaron y promovieron sus propuestas en 2025, creo que el recurso del 2026 debemos utilizarlo directamente para ejecutar esas obras que son necesarias, pero que quedaron fuera en 2025”.

Señaló que la intención es agotar la posibilidad de atender a los grupos ciudadanos que promovieron proyectos y movilizaron votantes, pero que no lograron acceder a los recursos por el alto nivel de competencia.

“Creemos que debemos agotar por toda esa gente que se organizó, que participó y que votó; no alcanzó a ganar porque fue demasiada la participación y creemos que merecen ser tomados en cuenta”.

El alcalde agregó que, de concretarse este planteamiento, la siguiente convocatoria del Presupuesto Participativo se emitiría hasta 2027, manteniendo el esquema de consulta ciudadana para futuros ejercicios.

