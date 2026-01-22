Alerta climática por aumento en probabilidad de lluvias en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Se prevén precipitaciones de ligeras a moderadas desde la tarde de este jueves y posibles chubascos durante el viernes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades informaron que la probabilidad de lluvias aumentará de manera gradual a partir de las 18:00 horas, con la posibilidad de que las precipitaciones se extiendan hasta la tarde del domingo, de acuerdo con los modelos meteorológicos más recientes.

En caso de presentarse, las lluvias podrían registrarse de ligeras a moderadas, mientras que para este viernes se pronostican chubascos, con la posibilidad de precipitaciones moderadas en algunos sectores de la ciudad. Se estima una acumulación aproximada de hasta 10 milímetros, cifra que podría variar conforme avance el sistema.

Las autoridades advirtieron que, de generarse tormentas, estas podrían incrementar su intensidad y estar acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas fuertes de viento, lo que podría generar afectaciones en vialidades y zonas vulnerables.

Por el momento, se indicó que la probabilidad de nieve y aguanieve continúa a la baja, manteniéndose en niveles reducidos para la región fronteriza.

Ante este panorama, se exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, extremar precauciones al conducir, evitar zonas de riesgo y atender las indicaciones de las autoridades ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

