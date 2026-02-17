Movil - LB1A -
febrero 17, 2026 | 15:59
Alberga Centro Cultural Ernesto Ochoa concurso coral del Himno Nacional con 232 estudiantes

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
El certamen reunió a secundarias federales dentro de los Eventos Cívicos y Culturales XLIII del ciclo 2025-2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard fue sede del Concurso de Coros para la Interpretación del Himno Nacional Mexicano, en el que participaron 232 estudiantes de secundarias federales de la localidad.

El certamen forma parte de los Eventos Deportivos, Cívicos y Culturales XLIII “Mtro. Armando Mendoza Méndez”, correspondientes al ciclo escolar 2025–2026, organizados a través de la Escuela Secundaria Federal 18, conocida como Casa de los Rarámuris.

En representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar acudió la encargada de la Dirección General del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Ogla Liset Olivas, quien reconoció el esfuerzo del sector educativo por promover espacios que fortalecen la identidad y el respeto a los símbolos patrios.

La funcionaria destacó que el canto coral fomenta valores cívicos, disciplina y trabajo en equipo, además de contribuir a la formación integral del alumnado.

El evento reunió a estudiantes de diversas instituciones educativas, quienes interpretaron el Himno Nacional como parte de una jornada enfocada en la expresión artística y el compromiso cívico.

Desde el Gobierno Municipal se reiteró la disposición de continuar colaborando con los planteles escolares para impulsar actividades culturales que fortalezcan el sentido de pertenencia y la participación comunitaria entre niñas, niños y jóvenes.

