Advierte Asociación de Agentes Aduanales sobre denuncias contra falsos intermediarios

Investigación ante la FGR continúa por posible usurpación y fraude en comercio exterior

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Asociación de Agentes Aduanales de Ciudad Juárez informó que continúa en trámite una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra personas que presuntamente se ostentan como agentes o agencias aduanales sin contar con patente o autorización oficial.

El presidente del organismo, Adrián Rodríguez Almeida, indicó que la denuncia contempla posibles delitos como usurpación de profesiones, fraude, abuso de confianza y otras conductas ilícitas relacionadas con la prestación indebida de servicios de importación y exportación.

El dirigente señaló que, conforme a la Ley Aduanera vigente, únicamente los agentes aduanales y agencias autorizadas por el Gobierno Federal están facultados legalmente para promover el despacho aduanero.

Advirtió que contratar servicios con personas no acreditadas puede generar consecuencias para importadores y exportadores, entre ellas sanciones fiscales, retención o aseguramiento de mercancías, pérdidas económicas e incluso responsabilidades penales.

“La Asociación mantendrá una postura firme en la defensa de la legalidad y del comercio exterior formal. No permitiremos que prácticas irregulares pongan en riesgo a las empresas ni afecten la confianza en el sector”, puntualizó.

La agrupación hizo un llamado a empresarios y usuarios de servicios aduaneros a verificar la autenticidad de la patente del agente aduanal antes de contratar servicios, y reiteró que dará seguimiento al proceso legal ante la FGR hasta su esclarecimiento.

