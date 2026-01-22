Movil - LB1A -
    enero 22, 2026 | 17:20
    Juárez / El Paso

    Acusa alcalde que JMAS adeuda 270 millones de pesos de predial al Municipio de Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Cruz Pérez Cuéllar afirmó que cada ente debe cubrir sus obligaciones y pidió transparencia sobre pagos de agua y contribuciones.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) mantiene un adeudo de aproximadamente 270 millones de pesos por concepto de impuesto predial, al responder a señalamientos sobre presuntos adeudos del Ayuntamiento por consumo de agua.

    El alcalde sostuvo que cada institución debe hacerse responsable de sus obligaciones, y afirmó que, en caso de que el gobierno municipal tenga algún adeudo por el servicio de agua potable, éste será cubierto conforme a la ley.

    “Si el gobierno municipal tiene adeudos con la descentralizada los pagará”, declaró el edil ante medios de comunicación.

    La postura del alcalde surge en medio de la polémica por los señalamientos cruzados entre el Municipio y la JMAS respecto a pagos pendientes, particularmente luego de que se hicieran públicos cuestionamientos sobre consumos de agua del Ayuntamiento de Juárez.

    En este contexto, el regidor del Partido Acción Nacional, Alejandro Alberto Jiménez Vargas, anunció que acudirá junto con el director de la JMAS, Marco Licón, para revisar y verificar los pagos municipales, tanto en materia de consumo de agua como en el cumplimiento de obligaciones fiscales.

    Jiménez Vargas señaló que solicitará información oficial para confirmar si la administración municipal cumple en tiempo y forma con los pagos correspondientes ante la JMAS, en apego a los principios de legalidad y transparencia.

    El tema abre un nuevo frente de debate entre autoridades municipales y el organismo operador del agua, en un contexto donde la rendición de cuentas y la claridad financiera se han colocado en el centro de la discusión pública en Ciudad Juárez.

