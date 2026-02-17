Inaugura Maru Campos comedor comunitario en Meoqui con capacidad de 20 mil raciones anuales

Publicidad - LB2 -

El espacio forma parte de la estrategia NutriChihuahua y operará con una inversión cercana a 800 mil pesos al año.

Meoqui, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos inauguró el primer comedor comunitario en el seccional de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Meoqui, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria de las familias de la región.

El nuevo espacio forma parte de la estrategia interinstitucional NutriChihuahua y tendrá capacidad para brindar más de 20 mil raciones de alimentos al año, con una inversión anual de poco más de 786 mil pesos para su operación.

“Hoy, cada plato servido es una historia, una familia que no está sola. NutriChihuahua es una gran mesa, con un espacio para cada chihuahuense y hoy esa mesa sigue creciendo”, expresó la mandataria durante el acto inaugural.

La titular del Ejecutivo estatal informó que actualmente el Gobierno del Estado distribuye alrededor de 360 mil platillos anuales a través de 40 comedores y centros comunitarios, cifra que se incrementará con la incorporación de una unidad móvil de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), la cual aportará 270 raciones adicionales.

El comedor cuenta con cocina equipada, área de comedor, alacena, sanitarios, espacio verde y un rincón educativo con actividades para niñas y niños. Previo a su apertura se realizaron trabajos de pintura, rehabilitación de baños, mantenimiento general y adecuaciones para accesibilidad.

Durante la inauguración, la gobernadora recorrió las instalaciones, convivió con beneficiarios y participó en el servicio de las primeras raciones. En representación de las familias usuarias, una vecina del seccional agradeció la puesta en marcha del proyecto.

En el evento estuvieron presentes la alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto, y el diputado local Ismael Pérez Pavía. Además, se instaló un módulo de afiliación al programa MediChihuahua para acercar servicios de atención médica a la población del seccional.

