Genera polémica comentario de Daniela Álvarez sobre embarazo de Andrea Chávez

Publicidad - LB2 -

La dirigente estatal del PAN hizo referencia a un posible incidente durante el embarazo de la senadora morenista y desató críticas en redes sociales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un comentario realizado por la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez, durante una rueda de prensa, provocó una ola de reacciones y cuestionamientos por aludir a un escenario relacionado con el embarazo de la senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño.

La controversia surgió cuando Álvarez cuestionaba la posibilidad de que la legisladora cruzara hacia Estados Unidos en medio de la discusión pública sobre una eventual cancelación de visas a figuras políticas mexicanas.

“Qué tal que se le ocurra cruzar y luego le den un susto y pos la creatura se adelante o algo”, expresó la dirigente panista.

- Publicidad - HP1

La declaración fue interpretada por diversos sectores como una referencia a una posible complicación en el embarazo de la senadora, lo que generó críticas por involucrar un tema considerado especialmente sensible y ajeno a la confrontación política.

A través de redes sociales, usuarios y actores políticos cuestionaron el tono de la expresión y señalaron que la disputa partidista no debería extenderse a aspectos personales o familiares, particularmente cuando se trata de una mujer embarazada.

El comentario se produjo en el contexto del intercambio de señalamientos que mantienen Morena y PAN en Chihuahua, donde ambos partidos han intensificado sus críticas mutuas en torno a temas de seguridad, presuntas investigaciones federales y la relación de diversos actores políticos con autoridades estadounidenses.

Hasta el momento, Daniela Álvarez no había emitido una aclaración pública sobre el alcance de sus declaraciones, mientras que las reacciones continuaban multiplicándose en plataformas digitales.

La polémica se suma a una serie de episodios recientes en los que el discurso político en Chihuahua ha escalado en tono y confrontación, trasladando el debate más allá de los temas institucionales hacia referencias de carácter personal.