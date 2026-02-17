Movil - LB1A -
febrero 17, 2026 | 15:59
Entrega Maru Campos tramo carretero Meoqui–Julimes con inversión superior a 100 mdp

POR Redacción ADN / Agencias
La obra beneficia a más de 50 mil personas y forma parte de un paquete de rehabilitaciones en la región centro-sur.

Meoqui, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó la entrega de la rehabilitación de la carretera Meoqui–Julimes, obra que beneficiará a más de 50 mil personas y que, junto con la reconstrucción del camino a Rosales y el acceso al seccional de Lázaro Cárdenas, representa una inversión superior a los 100 millones de pesos.

Durante el acto, la mandataria afirmó que las obras buscan fortalecer la conectividad regional y mejorar las condiciones para la actividad productiva.

“Estas carreteras son mucho más que asfalto, son las rutas del trabajo y del sustento de las familias”, expresó.

Campos recordó que recientemente se entregaron otros tramos que conectan Delicias con Saucillo, Naica y Rosales, incluido el acceso a la Presa Las Vírgenes, como parte de una estrategia integral de infraestructura en la zona.

Indicó que a través del programa “Caminos que nos unen” se intervinieron 190 kilómetros de caminos saca-cosechas en la región centro-sur, con una inversión superior a 160 millones de pesos, con el propósito de facilitar el traslado de productos agrícolas.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chanez, informó que el conjunto de obras en la región contempla una inversión total de 268 millones de pesos, con una cobertura de 132 kilómetros y beneficio para más de 245 mil habitantes.

Por su parte, la alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto, señaló que la rehabilitación del tramo representa la atención a una demanda histórica de la región, al tratarse de una vía que no había recibido intervención integral en varias décadas.

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

