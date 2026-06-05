Denuncia Cuauhtémoc Estrada posible beneficio a inversionistas con venta de 372 inmuebles estatales

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El coordinador de Morena cuestionó que viviendas y terrenos no sean destinados a programas sociales de acceso a la vivienda.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, denunció que el Gobierno de Chihuahua pretende enajenar 372 inmuebles, entre viviendas y terrenos, mediante un esquema que, afirmó, favorecería a inversionistas privados en lugar de beneficiar a familias con necesidad de acceso a una vivienda.

El legislador sostuvo que las propiedades, ubicadas en municipios como Parral, Delicias y Cuauhtémoc, podrían ser comercializadas a particulares con alta capacidad económica, dejando fuera a sectores que enfrentan dificultades para adquirir un patrimonio.

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“Estamos frente a un negociazo en puerta. El Gobierno del Estado va a rematar 372 inmuebles entre casas y terrenos que fueron construidos seguramente con recursos públicos”.

Estrada consideró que la administración estatal debería impulsar mecanismos de acceso a la vivienda a través de programas sociales o esquemas de financiamiento accesible, en lugar de optar por la venta de los inmuebles a particulares.

El diputado señaló que las viviendas y terrenos podrían incorporarse a una estrategia de apoyo habitacional para familias de ingresos medios y bajos mediante instrumentos promovidos por organismos públicos relacionados con la vivienda.

Asimismo, advirtió que, bajo el modelo planteado, los inmuebles podrían ser adquiridos por inversionistas para posteriormente ser revendidos a precios más elevados en el mercado.

“Se los van a entregar baratos a los empresarios para que después ellos los vendan al doble, al triple o al cuádruple a quienes realmente necesitan una vivienda”.

El coordinador parlamentario sostuvo que esta decisión representa un alejamiento de la función social que, a su juicio, debe cumplir la política pública de vivienda, al priorizar mecanismos de mercado sobre programas de beneficio social.

Estrada anunció que la bancada de Morena dará seguimiento al proceso y solicitará información sobre los criterios utilizados para la eventual enajenación de las propiedades, así como sobre los posibles beneficiarios de la operación.

El legislador contrastó esta situación con la estrategia federal de vivienda impulsada a través del Infonavit y el programa Vivienda para el Bienestar, mediante el cual se han entregado miles de viviendas en el país como parte de una meta nacional de construcción y acceso a vivienda social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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