Define PAN calendario para separación de aspirantes a cargos públicos

La dirigencia estatal señala que aún existe margen legal antes del inicio formal del proceso electoral en septiembre.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez Hernández, informó que aún no se ha establecido una fecha para que los funcionarios que aspiren a un cargo de elección popular se separen de sus actuales responsabilidades.

La dirigente estatal explicó que los tiempos legales y partidistas permiten margen de maniobra, ya que el proceso electoral formal iniciará en septiembre, por lo que no existe, hasta el momento, una determinación oficial sobre la calendarización interna.

Álvarez Hernández señaló que la definición de fechas y lineamientos para los aspirantes será resultado de un acuerdo en la mesa política del partido, instancia donde se analizarán los escenarios y se fijarán las reglas correspondientes.

“Una vez que se logre dicho acuerdo, se le hará saber a toda la militancia y a los interesados para que procedan conforme a las reglas establecidas”, indicó.

Subrayó que, mientras no se emitan disposiciones formales, las actividades institucionales deben continuar con normalidad, a fin de garantizar estabilidad administrativa en las dependencias públicas donde militan perfiles panistas.

La dirigente agregó que el PAN busca otorgar certeza a sus cuadros políticos y evitar especulaciones anticipadas sobre posibles movimientos en administraciones municipales o estatales, manteniendo el enfoque en la organización interna de cara al inicio del ciclo electoral a finales del año.

En el contexto político de Chihuahua, el posicionamiento del partido ocurre en una etapa previa a la definición de candidaturas, donde distintas fuerzas políticas comienzan a delinear estrategias, aunque el calendario oficial aún no obliga a separaciones inmediatas del cargo.

