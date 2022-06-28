Inicia convocatoria del programa Becas a la Excelencia 2022

SumarioLa Presidencia Municipal de Cuauhtémoc a través del área de Educación y Acción Cívica de la Dirección de Desarrollo Social, con la finalidad de reconocer y apoyar de manera económica a los alumnos que se distingan por su alto desempeño escolar, así como colaborar en elevar la calidad educativa del municipio, convoca a los estudiantes inscritos en las escuelas de nivel primaria, secundaria, preparatoria y universidad, ubicadas en la cabecera municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, a participar en el programa Becas a la Excelencia 2022.
Cuauhtémoc, Chih. – BAJO LAS SIGUIENTES BASES:
I. PARTICIPANTESESTUDIANTES INSCRITOS EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA, QUE HAYAN MANTENIDO PROMEDIO DE 10 DURANTE TODO EL CICLO ESCOLAR 2021 -2022.II. FECHA PARA INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓNA PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022.HORARIO DE 9:00 HRS. A 14:00 HRS. DE LUNES A VIERNES.NO SE RECIBIRÁ DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA.III. LUGAR DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOSÁREA DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN CÍVICA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN AV. AGUSTÍN MELGAR Y AV. ALLENDE No 15.IV. DOCUMENTACIÓN DE PADRE/MADRE O TUTOR EN CASO DE QUE EL BENEFICIARIO SEA MENOR DE EDAD.ESTUDIO SOCIOECONÓMICOCURP (COPIA)RFC (COPIA)IDENTIFICACIÓN OFICIAL, EXPEDIDA EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIH. (COPIA)COMPROBANTE DE DOMICILIO (LUZ, AGUA) ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES MESES. (COPIA)
IV. DOCUMENTACIÓN DE DEL BECARIO:CONSTANCIA DE ESTUDIOS RECIENTE, CON CURP, SELLO Y FIRMA DEL DIRECTOR. (ORIGINAL)BOLETA DE CALIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021-2022 COMPLETO, CON CALIFICACIONES DE 10.0 EN TODAS LAS ASIGNATURAS Y EN TODOS LOS PERIODOS DE EVALUACIÓN. (ORIGINAL Y COPIA)SI ES MAYOR DE EDAD, ANEXAR TAMBIÉN LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN EL APARTADO ANTERIOR.V. PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓNLA CANTIDAD DESTINADA PARA ESTE PROGRAMA SE DIVIDIRÁ ENTRE EL NÚMERO DE PARTICIPANTES, EN CASO DE QUE LOS ASPIRANTES EXCEDAN DE 50, SE ELEGIRÁN LOS QUE DE ACUERDO AL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO TENGAN MAYOR NECESIDAD ECONÓMICA.
ES FACULTAD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL LA VALORACIÓN, REVISIÓN Y EN SU CASO CANCELACIÓN DEL APOYO POR INFORMACIÓN FALSA, O DOCUMENTOS ALTERADOS.
ES FACULTAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN CÍVICA REASIGNAR A OTRO ESTUDIANTE, EL APOYO QUE HAYA SIDO CANCELADO POR ALGUNO DE LOS MOTIVOS EN EL INCISO ANTERIOR.
EL APOYO SERÁ POR ÚNICA OCASIÓN Y SE ENTREGARÁ EN EL MES DE AGOSTO.VI. PUBLICACIÓN DE LISTA DE BENEFICIARIOSLA LISTA DE BENEFICIARIOS SE PUBLICARÁ LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE JULIO, EN LA PÁGINA DE FACEBOOK DEL MUNICIPIO Y EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
VII. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE BENEFICIARIOS, PADRES/ MADRES O TUTORESDERECHOS:RECIBIR EL APOYO POR ÚNICA OCASIÓN EN UN EVENTO A DONDE SE CONVOCARÁ A LOS BENEFICIARIOS.SER NOTIFICADO DE ALGÚN CAMBIO QUE SE REALICE, Y NO ESTÉ ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.OBLIGACIONES:ESTAR AL PENDIENTE DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS LA CUAL SE HARÁ LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE JULIO DE 2022. ASISTIR AL EVENTO DE ENTREGA DEL RECURSO.
LO NO PREVISTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ RESUELTO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN CÍVICA.
PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN CÍVICA DE DESARROLLO SOCIAL AL TELÉFONO: 625 58 19200 EXT. 75040 O ACUDIR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN AV. ALLENDE #15.
Redacción ADN / Agencias
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