Acusa Daniela Álvarez amenazas y responsabiliza a alcalde de Juárez

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Dirigente del PAN señala presuntas irregularidades y anuncia denuncias ante autoridades.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta estatal del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, denunció haber recibido amenazas tras sus señalamientos contra el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, a quien responsabilizó de cualquier daño en su contra o hacia su entorno.

Durante una conferencia de prensa, la dirigente afirmó que continuará con sus denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la administración municipal, particularmente sobre un supuesto adeudo millonario al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Hago responsable al alcalde Cruz Pérez Cuellar si algo me llegara a suceder”

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Álvarez sostuvo que las amenazas han surgido luego de hacer públicos señalamientos sobre más de 118 millones de pesos retenidos por concepto de ISR, que presuntamente no habrían sido entregados a la autoridad fiscal.

Asimismo, cuestionó la falta de documentación que respalde la aclaración de estos recursos por parte de autoridades municipales actuales y anteriores, al considerar que se trata de un tema que impacta directamente a la ciudadanía.

En otro tema, la dirigente panista criticó la actuación de la Policía Municipal en la detención de artistas urbanos, a quienes calificó como participantes de una actividad autorizada, señalando que el hecho representa un acto de represión y abuso de poder.

Álvarez indicó que familiares de los jóvenes detenidos han manifestado preocupación por la retención de sus pertenencias, incluidos equipos de trabajo que permanecen en resguardo de autoridades.

Finalmente, anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía General del Estado por las amenazas recibidas, así como por las presuntas irregularidades en la detención de los artistas, reiterando que continuará con sus posicionamientos públicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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