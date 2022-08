Acusa Bienestar a exempleado ante FGR por supuestos actos de corrupción

Mientras, el señalado, Hugo Ruiz Esparza, da a conocer que tiene sospechas de malos manejos en la dependencia e inicia un movimiento para que los posibles afectados denuncien.

Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), fue interpuesta por la delegación estatal de la Secretaría de Bienestar en contra del ex empleado, Hugo Ruiz Esparza, por irregularidades en el manejo de tarjetas bancarios y quejas de maltrato hacia personas adultas mayores.

El hombre fue despedido por esos motivos desde hace 2 meses, dio a conocer la dependencia a través de un comunicado.

- Publicidad - HP1

Ruiz Esparza sustrajo de la bodega de archivo del Centro Integrador, una caja con órdenes de pago debidamente cobrados por los derechohabientes del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, se añade.

Estos documentos son los que ahora exhibe como pruebas de supuesta corrupción y coinciden con los faltantes en el archivo, los que obtuvo con ayuda de otras personas.

Ruiz Esparza hizo público este día, en Ciudad Juárez, una petición a los beneficiarios de los programas de esa dependencia para que denuncien si dejaron de recibir sus pagos porque tiene la suspicacia de que terceros dispusieron de esos recursos.

El hombre afirmó que de la bodega de la dependencia en la capital del estado desaparecieron 4 mil órdenes de cobranza que, dijo, pertenecen a igual número de personas que no recibieron su pago.

Sin embargo, hasta ahora no existe alguna denuncia de los supuestos afectados, por lo que él inició esta actividad para denunciar la presunta irregularidad y llamó a los órganos internos de control a que abran una investigación sobre lo que expone.

Presentó copias de algunos documentos, de los que supuestamente han sido objeto de irregularidades, pero se rehusó a especificar la razón de sus sospechas y afirmó que él no tiene esos documentos en su poder, sino que se los facilitaron.

Ruiz Esparza indicó que renunció a su trabajo como servidor de la nación porque no toleró el acoso de los directivos hacia sus compañeros, pero no quiso ahondar en el tema y que inició él solo este movimiento, aunque primero aseguró que nadie lo patrocinaba, después mencionó que fueron sus ex compañeros quienes hicieron una «polla» para costearle el traslado y la estancia.

“Es un asunto muy personal hacia dentro de mí, todavía no lo entiendo, algo pasó dentro de mí, lo puedo decir, es solidaridad con mis compañeros que todavía están al interior de la secretaría”, expuso al preguntarle cuál era su objetivo.

Aunque dijo que “todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, señaló como responsables de lo que le ocurra a él y a su familia al delegado de los Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera de la Rosa y a “Arias Montiel”, luego de una amenaza telefónica que dice que recibió, por la cual tampoco interpuso denuncia formal.

Sobre el asunto, la delegación estatal de Bienestar en Chihuahua afirmó que garantiza la total transparencia en el manejo de los recursos, por lo que ya se tomaron medidas contra de Ruiz Esparza y quienes resulten responsables de estas irregularidades.

Hizo un llamado a la población en general a denunciar cualquier irregularidad que afecte a los beneficiarios de este y cualquier otro de los programas de apoyo social.