Invitan Nájera y Gutiérrez a clínica y reinauguración del gimnasio Kiki Romero

Exjugadores de la NBA compartirán experiencia con niñez juarense este fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los exjugadores de la NBA Eduardo Nájera y Jorge Gutiérrez anunciaron los últimos detalles de la clínica de basquetbol que encabezarán este fin de semana en Ciudad Juárez, en el marco de la reinauguración del gimnasio Enrique “Kiki” Romero.

Durante una conferencia en las oficinas del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física (IMDEJ), ambos deportistas invitaron a la comunidad a participar en las actividades programadas para este viernes, sábado y domingo, dirigidas a niñas, niños y jóvenes interesados en el baloncesto.

El director del IMDEJ, Juan Carlos Escalante, destacó el respaldo del Gobierno Municipal para la realización del evento y la rehabilitación del espacio deportivo.

“Invitamos a toda la ciudadanía que quiera ser parte de esta gran clínica y de la reinauguración del gimnasio Enrique ‘Kiki’ Romero; gracias al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, que continúa con el apoyo al deporte y abriendo espacios para la juventud de Ciudad Juárez”.

Jorge Gutiérrez, quien militó en la NBA con los Nets de Brooklyn, subrayó la importancia de compartir experiencias con nuevas generaciones y fomentar el desarrollo integral a través del deporte.

“El básquetbol nos ha dado mucho, dentro y fuera de la cancha y venimos para compartir con la niñez y devolverle mucho al básquetbol de lo que nos ha dado”.

Por su parte, Eduardo Nájera, exjugador de los Mavericks de Dallas, señaló que la clínica también permitirá detectar talento local mediante visorias, como parte de un proyecto nacional para impulsar a jóvenes basquetbolistas mexicanos.

Indicó que las actividades se adaptarán a las capacidades de los participantes, con el objetivo de brindarles herramientas técnicas y motivacionales para su crecimiento deportivo.

La reinauguración oficial del gimnasio está programada para las 18:00 horas de este viernes, tras lo cual iniciarán las clínicas encabezadas por quienes fueron reconocidos como los primeros mexicanos en jugar en la NBA, consolidando un evento orientado a fortalecer la cultura deportiva en la frontera.

