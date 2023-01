Espera rival Karina “La Bella” Fernández

Ciudad Juárez, Chih .- Luego de haber cerrado exitosamente el año 2022 con un triunfo, haciendo historia en el mundo del boxeo al proclamarse doble campeona mundial, entre los proyectos para este 2023 espera tener cuatro peleas a nivel internacional.

“Lo que yo quiero en el mundo del boxeo es trascender. No me interesa la fama, me interesa trascender, que la gente vea que se puede salir adelante pese a las dificultades que la vida nos pone enfrente, no olvidándote de dónde vienes”, expresó.

La primera doble campeona mundial juarense dijo que encuentra en el boxeo una buena alternativa para inspirar a las nuevas generaciones para que luchen hasta el final por sus sueños.

“Creo que mi equipo de trabajo ha hecho un gran trabajo este año y medio que lleva la empresa Union Promotions. Tengo muchas cosas que agradecerle a Víctor “Dragón” Pasillas por su amistad de años y por haber impulsado mi carrera”, refirió.

Agradeció de igual forma a su entrenador Adolfo de la Torre, por ser una persona que ha creído en ella, al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, porque siempre la ha apoyado y al Instituto Municipal del Deporte por estar paso a paso en cada uno de los proyectos que se le presentan.

Lleva 25 peleas, de las cuales 18 obtuvo la victoria, tres por nocaut, 7 perdidas y un empate.

El pasado 5 noviembre del 2022 se enfrentó a Aracely “La Muñeca” Palacios en Ciudad Juárez y le ganó por decisión unánime, luego de disputar el título Organización Universal de Boxeo por el peso gallo.

El 6 de octubre del 2022 peleó con Mayerlin Rivas, en Guadalajara, Jalisco, donde perdió por nocaut, al disputar el título por el peso súper gallo de la Asociación Mundial de Boxeo.

El 4 de diciembre del 2021 en Ciudad Juárez, enfrentó a Jaqueline “La Fiera” Mucio, a la cual derrotó por decisión unánime, coronándose campeona mundial por el título del Campeonato Mundial de la Federación Mundial de Boxeo Profesional (WPBF), por el peso súper gallo.

Asimismo, el pasado 27 de agosto del 2021, en Ascensión, Chihuahua, derrotó a Leticia Uribe por decisión unánime, al disputar el título por la Organización Universal de Boxeo en la categoría súper gallo.

“Estoy muy agradecida, soy quien soy por toda la gente que me ha apoyado, ha sido un trabajo de todos y primeramente le agradezco a Dios por todas las bendiciones, por todas las personas que ha puesto en mi vida, ayudándome a crecer en el deporte”, agregó.