Triunfan UT de Camargo y Cecytech 11 de Juárez en campeonato estatal de robótica

Estudiantes destacaron en competencia STEM con drones y robots en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Equipos de la Universidad Tecnológica de Camargo y del Cecytech 11 Ciudad del Conocimiento de Ciudad Juárez se alzaron con los máximos reconocimientos del Primer Campeonato Estatal de Robótica STEM Chihuahua, celebrado en el Museo Semilla de la capital del estado. Con la participación de más de 70 equipos y cerca de 300 estudiantes de nivel medio superior y superior, la competencia marcó un precedente en la promoción de habilidades científicas y tecnológicas en la juventud chihuahuense.

El evento, impulsado por la Coordinación de Política Digital del Gobierno del Estado, el DIF Estatal y la Academia STEM Iberoamérica, reunió a talentos emergentes de todo el estado en un ambiente de creatividad, diseño e innovación, consolidando a Chihuahua como referente nacional y mundial en educación tecnológica. En este marco, los premios de Excelencia fueron otorgados al equipo TCGMC2 de la UT de Camargo y al equipo 34857B Wolves del Cecytech 11 de Ciudad Juárez, quienes destacaron por su desempeño integral en las distintas pruebas del campeonato.

Además de las distinciones principales, se entregaron premios en categorías como diseño, construcción, creador e innovación, dentro de las plataformas VEX U, VEX IQ y VRC. Estas competencias permiten a los estudiantes desarrollar no solo habilidades técnicas en programación y robótica, sino también capacidades blandas como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la comunicación efectiva, claves en las profesiones del futuro.

Una de las novedades del campeonato fue la incorporación de la categoría Aerial Drones, siendo Chihuahua el primer estado del mundo en incluir esta modalidad en una competencia STEM, lo que posiciona a la entidad a la vanguardia en la formación de talento en tecnologías emergentes. Esta apuesta por la innovación fue reconocida durante el evento, en el que se destacó el impulso de la gobernadora Maru Campos por brindar a las nuevas generaciones herramientas para competir a nivel global.

En el marco del evento también se llevó a cabo la Segunda Sesión del Consejo STEM Chihuahua, presidido por Walter Ignacio Zamarrón Estrada, coordinador de Política Digital, y con la participación de Francisco Wilson Robles, director general de la Academia STEM Iberoamérica; Sergio Mancinas Peña, director del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet); así como autoridades educativas y representantes de instituciones académicas del estado.

Zamarrón subrayó que este tipo de campeonatos son posibles gracias al trabajo coordinado entre gobierno, academia y sociedad civil. “Los campeonatos son también obra del Consejo, gracias a la colaboración de todos los miembros”, expresó. El encuentro concluyó con el compromiso de seguir fortaleciendo el ecosistema STEM en el estado, abriendo espacios para que más jóvenes encuentren en la ciencia y la tecnología una plataforma para su desarrollo personal y profesional.

