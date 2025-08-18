Se beneficia la UPNECH con el programa Becas de acceso a la universidad

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) entregó un cheque simbólico a la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, Unidad Juárez (UPNECH), por la cantidad de 234 mil 432.00 pesos, para los estudiantes beneficiarios del programa Becas de Acceso a la Universidad.

Ciudad Juárez, Chih .- “No hay otro municipio en todo México que tenga este tipo de becas, además, somos quienes más invertimos en educación, rehabilitación de escuelas, becas de equidad social y entrega de útiles escolares”, señaló el titular de la Dirección de Educación, Guillermo Enrique Alvidrez Olivas.

Indicó que estas acciones solo refrendan el compromiso que tiene la administración presidida por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar en pro de la educación de las juventudes juarenses.

“La preparación académica es la herencia más importante que nos puede dejar nuestra familia; aprovechen, estudien y no dejen de soñar para lograr mejores cosas, porque el conocimiento es una herramienta poderosa que abre puertas”, destacó el funcionario.

Sergio Armendáriz Díaz, director de la UPNECH, agradeció el proceso de becas y reconoció el trabajo efectivo que se ha hecho por parte del Gobierno Municipal con acciones que propician la preparación académica de las y los jóvenes fronterizos.

“Estamos en el camino adecuado, cerramos filas y abrimos puertas para hacer las cosas buenas que esta universidad se propone; seguiremos transitando por ese camino de civilidad y en la ruta de fortalecer, así como de consolidar la cultura pedagógica y profesionalización docente”, expresó.

Luis Osvaldo Rivas García, director general del IMJ, destacó que este es el cuarto año consecutivo que se aplica el programa de entrega de becas de acceso a la universidad, por lo que agradeció la confianza de las y los estudiantes, al igual que de la institución educativa.

“Gracias a su credibilidad, este año estamos rompiendo récord en apoyos, como en intervenciones y becas, entre otros programas”, subrayó el funcionario.

Asimismo, Rivas García invitó a quienes estaban presentes para que conozcan más de las acciones que lleva a cabo el IMJ, ya que dijo “estamos para ofrecerles todo el apoyo, pues nuestro propósito es el beneficio de la ciudadanía”.

La alumna Dania Reyes dio la bienvenida a las y los compañeros de nuevo ingreso a las Licenciaturas de Intervención Educativa y Pedagogía; mencionó que la educación es sin duda el camino seguro para transformar y construir una sociedad más justa, solidaria y humana.

A su vez, solicitó el apoyo para la construcción del primer piso del estacionamiento de la institución; “esto no solo solucionará el problema del congestionamiento vehicular, sino que también brindará tranquilidad al personal administrativo, docentes, alumnos y visitantes”.

En el evento estuvo el jefe de Bienestar a la Juventud del IMJ, Darío Gael Martínez Gómez; la coordinadora general del IMJ, María Ester Reyes Navarro y el subdirector académico de la UNPECH, Jesús Eliseo Ríos Durán.

