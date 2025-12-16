Presenta Óscar Ibáñez su primer informe al frente de la UTCJ

Publicidad - LB2 -

Destaca crecimiento histórico en matrícula, fortalecimiento de ingenierías e inversión en infraestructura

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), Óscar Ibáñez Hernández, rindió su Primer Informe de Actividades en el gimnasio de la institución, donde dio a conocer los principales avances alcanzados durante el último año y las decisiones estratégicas que marcarán el rumbo de la universidad en el corto y mediano plazo.

Durante su mensaje, el rector subrayó que los resultados son producto del trabajo colectivo de la comunidad universitaria, y explicó que las decisiones adoptadas se sustentan en las necesidades expresadas por estudiantes, docentes y personal administrativo, así como en la visión construida en el Plan Institucional de Desarrollo 2025–2029.

“Ser la universidad tecnológica número uno en México formando talento integral que genere desarrollo para la comunidad”.

Uno de los ejes centrales del informe fue el crecimiento y fortalecimiento de las carreras de Ingeniería. Ibáñez Hernández destacó que la UTCJ se posiciona como la segunda institución del estado con mayor matrícula en estas áreas, además de ser la universidad con más estudiantes de primer ingreso en Ingeniería durante el presente año, con 2 mil 44 alumnos. Añadió que actualmente la UTCJ es la institución que forma más técnicos universitarios superiores en Chihuahua.

Este crecimiento, explicó, implicó decisiones estratégicas como el aumento de la matrícula, la implementación de un modelo de formación integral, la apertura de carreras en modalidad mixta, la ampliación de infraestructura, la creación de la carrera de microelectrónica y semiconductores, así como la capacitación del personal en inteligencia artificial. Gracias a ello, la universidad recibió a más de 2 mil 500 alumnos de nuevo ingreso, cifra que representa un récord histórico.

En materia de infraestructura y equipamiento, el rector informó sobre una inversión superior a los 10 millones de pesos en equipo de cómputo, lo que permitió mejorar el servicio de internet, actualizar laboratorios y fortalecer el centro de datos para usos relacionados con inteligencia artificial. Además, anunció nuevas inversiones para la actualización de laboratorios y el desarrollo de un nuevo laboratorio de semiconductores.

El mantenimiento del campus fue otro rubro destacado, con una inversión de más de 13 millones de pesos destinada a sanitarios, impermeabilización, pintura, equipos de climatización y la habilitación de 10 aulas móviles, con el fin de atender el crecimiento de la matrícula. A ello se suma el diseño de un plan maestro de reforestación e imagen, con una visión ambiental de largo plazo.

Ibáñez Hernández reconoció el respaldo de los distintos niveles de gobierno, en particular del Gobierno del Estado, al agradecer los recursos destinados a becas, laboratorios, robots industriales, infraestructura, programas académicos y proyectos estratégicos que han fortalecido el desarrollo institucional.

El informe también resaltó el compromiso social de la UTCJ, reflejado en acciones de incidencia comunitaria, educación continua, talleres, programas de lenguas, voluntariado estudiantil y apoyo a sectores vulnerables, como parte de la responsabilidad social de la universidad con su entorno.

Con la presentación de este Primer Informe, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez reafirmó su compromiso con la educación tecnológica de calidad, la vinculación con el sector productivo y la mejora continua de sus procesos académicos y administrativos.

