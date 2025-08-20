Otorga Municipio becas en la Escuela Normal Superior de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Este día se llevó a cabo la entrega de becas del programa Acceso a la Universidad del Instituto Municipal de la Juventud, en la Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua “José E. Medrano”.

Ciudad Juárez, Chih .- La ceremonia fue encabezada por Luis Osvaldo Rivas García, director general del Instituto Municipal de la Juventud de Juárez y coordinada por Darío Gael Martínez Gómez, de la Jefatura de Bienestar a la Juventud, así como por Julio César López, director general de la Normal.

Durante el acto se hizo la entrega simbólica de un cheque por 465 mil pesos a la Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua “José E. Medrano”, correspondiente al monto del programa de becas.

Asimismo, se entregaron 65 constancias en físico a jóvenes beneficiados, acreditando su incorporación al programa.

El director del Instituto Municipal de la Juventud destacó que este esfuerzo ha permitido, de manera histórica, otorgar más de 6 mil 200 becas en años anteriores, mientras que en 2025 la cifra superará las 3 mil 500, alcanzando un acumulado de más de 9 mil 700 estudiantes apoyados en los últimos cuatro años.

Con ello, Juárez se mantiene como el único municipio del país con un esquema de apoyo continuo para jóvenes que buscan ingresar a la universidad.

Por su parte, Julio César López, director de la Escuela Normal, destacó la importancia de este programa al señalar que el respaldo económico del Gobierno Municipal representa un alivio para las familias y una oportunidad para que los jóvenes concentren sus esfuerzos en la educación, evitando riesgos sociales y fortaleciendo el tejido comunitario.

También reconoció el trabajo del alcalde Cruz Pérez Cuéllar en favor de la formación académica.

