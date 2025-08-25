Otorga Municipio 524 becas de acceso al TecNM-ITCJ

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de la Juventud, entregó este día 524 becas de acceso a la universidad a estudiantes del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (TecNM-ITCJ), con una inversión total de 1 millón 624 mil pesos.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante el evento protocolario, encabezado por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, se destacó que este programa es único a nivel nacional, pues ningún otro de los 2,400 gobiernos municipales en México impulsa un apoyo similar que cubre directamente el costo de inscripción para jóvenes que ingresan a la educación superior.

El alcalde recordó que este proyecto nació en 2021 como respuesta a la deserción escolar que enfrentaban estudiantes al pasar del bachillerato a la universidad.

Desde entonces, el programa ha crecido de manera constante, pasando de 176 becas en 2022, 262 en 2023, 496 en 2024, hasta llegar a 524 en 2025, con lo cual se han entregado más de 9,700 apoyos en cuatro años, indicó.

“Este es un programa del que estamos muy orgullosos, porque representa una oportunidad real para que miles de jóvenes inicien sus estudios profesionales en instituciones públicas”, expresó Pérez Cuéllar, quien además felicitó a los nuevos universitarios y los invitó a aprovechar esta etapa formativa para contribuir al futuro de Ciudad Juárez

Pavimenta Municipio estacionamiento del TecNM-ITCJ

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó este día la ceremonia en la que se inauguró la pavimentación del estacionamiento del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez 8TecNM-ITCJ), obra que antes era de terracería y ahora cuenta con carpeta asfáltica, banquetas de concreto, señalización y pintura.

Con una inversión de 3 millones 722 mil pesos, el nuevo espacio beneficiará a más de 10 mil estudiantes y docentes, quienes ahora disponen de instalaciones más seguras y funcionales.

“Hoy entregamos becas, un estacionamiento totalmente renovado y además ya inició la construcción de un gimnasio al aire libre en este mismo campus. Todo esto refleja el compromiso de nuestro Gobierno con la juventud y con la educación pública”, puntualizó el presidente Pérez Cuéllar.

Sobre la obra, la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, informó que la pavimentación del estacionamiento se llevó a cabo como parte de la Cesión Gratuita en Especie (TPU) realizada por la empresa Brassa, dentro de su desarrollo Morín Oriente.

Destacó que con esta acción se beneficia a más de 10 mil estudiantes y docentes, gracias a una inversión de 3 millones 722 mil pesos, destinados a la aplicación de 1,591.94 metros cuadrados de carpeta asfáltica, la construcción de un vaso de captación, banquetas de concreto y la pintura de señalización.

Galería

