Ofrece UPNECH segunda oportunidad para estudiantes de nuevo ingreso

Publicidad - LB2 -

Cerca de 200 aspirantes interesados en cursar alguna de las licenciaturas presenciales ofertadas por la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH), participaron en la segunda fase de aplicación del examen de admisión para el ciclo escolar 2025–2026.

Chihuahua, Chih .- La ampliación del periodo de inscripciones respondió a la solicitud de las y los directores de las unidades académicas, así como de los aspirantes que no pudieron tramitar su ficha de nuevo ingreso en el primer periodo.

Al igual que en la primera etapa, se les aplicó el Examen Diagnóstico (EXAD-I), instrumento que evalúa las competencias y habilidades que se desarrollan en el nivel de educación media superior.

- Publicidad - HP1

El examen se organizó en los campos disciplinares de ciencias sociales, ciencias experimentales, humanidades, matemáticas, y comunicación, que fue contestado a través del formato de respuestas de opción múltiple que llenaron los aspirantes.

La publicación de resultados se realizará el 13 de agosto a través de la página institucional y redes sociales oficiales. En el caso de los posgrados el proceso de admisión será de acuerdo a como lo dictamine cada Unidad Académica.

La rectora de la UPNECH, Graciela Aída Velo Amparán, dijo que la institución es referente estatal y nacional en la formación de profesionales de la educación.

Reconoció además el esfuerzo del personal directivo, administrativo, docente y de apoyo involucrado en esta importante actividad académica.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.