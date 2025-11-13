Impulsa UTCJ estrategia educativa sobre cambio climático y salud

Publicidad - LB2 -

Estudiantes participan en actividades y pláticas para entender su impacto en la salud y el medio ambiente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), en colaboración con El Colegio de Chihuahua (El Colech), puso en marcha una estrategia educativa centrada en la concientización sobre el cambio climático y su impacto directo en la salud humana, el entorno social y los recursos naturales, especialmente en zonas semiáridas como la región fronteriza.

La doctora Ana Rascón, directora de las carreras del área de la salud en la UTCJ, explicó que esta iniciativa comenzó en 2022 y busca fortalecer la formación de estudiantes mediante un enfoque interdisciplinario que relacione la educación ambiental con la salud física, mental y social. La estrategia incluye actividades prácticas, pláticas informativas y participación de especialistas de instituciones académicas locales y nacionales.

“Estamos hablando de una estrategia que busca concientizar a los jóvenes sobre el impacto real del cambio climático en la salud, en el acceso al agua, en el patrimonio familiar y en el medio ambiente”, comentó Rascón. Añadió que el programa se está aplicando actualmente a tres grupos piloto de las carreras de paramédico, licenciatura en terapia física y protección civil, como parte de una fase de evaluación para identificar las metodologías más efectivas.

Entre las temáticas abordadas se encuentran el consumo responsable del agua, la reutilización doméstica de recursos y las consecuencias del aumento de temperaturas sobre enfermedades respiratorias, cardiovasculares y de salud mental. “En Ciudad Juárez el consumo de agua por persona puede llegar a los 300 litros diarios, cuando lo recomendable es entre 50 y 100. Necesitamos repensar nuestros hábitos”, enfatizó.

Como parte de las actividades, los estudiantes realizaron una visita a la región de Samalayuca, donde exploraron las características ecológicas de las dunas y aprendieron sobre la flora y fauna del lugar. Esta experiencia tuvo como finalidad sensibilizar a los participantes sobre la fragilidad de los ecosistemas del desierto y su vulnerabilidad ante los efectos del calentamiento global.

Además, las y los alumnos participaron en pláticas presenciales y virtuales con especialistas de diversas instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el CETIS 61, la UNAM, la organización ACWA 21, así como universidades de otros estados, lo que permitió un intercambio académico enriquecedor.

Actualmente, el programa piloto involucra a cerca de 70 estudiantes, aunque se proyecta su expansión como una actividad extracurricular abierta al resto del alumnado de la UTCJ. La intención es que más jóvenes se sumen al análisis y acción frente a los efectos del cambio climático desde sus respectivas disciplinas.

La estrategia educativa refuerza el compromiso de la UTCJ y El Colech por formar estudiantes conscientes, informados y capaces de incidir en sus comunidades, frente a una de las problemáticas más urgentes de la actualidad: el cambio climático y sus repercusiones en la salud pública.

