Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 23, 2025 | 10:18
    InicioUniversitas

    Firma UACH convenio de pago y colaboración con PCE

    Universitas

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua (PCE) firmaron un convenio “Marco de Colaboración y Pago”, que tiene el propósito de concertar acciones para cubrir adeudos de administraciones anteriores.

    Chihuahua, Chih .- El acuerdo establece que la UACH realizará pagos extraordinarios, adicionales a las aportaciones y diferenciales que normalmente se generan, mismos que se efectuarán a partir de la firma del documento.

    El rector Luis Rivera Campos expresó que PCE ha sido un pilar fundamental en el crecimiento de la institución, por lo que esta firma representa un acto histórico, que da certeza a la comunidad universitaria y los derechohabientes, así como una disminución del adeudo de anteriores administraciones.

    - Publicidad - HP1

    Heriberto Miranda Pérez, director general de PCE, destacó que este acuerdo es trascendental, porque reconoce la voluntad de la UACH para cumplir con sus compromisos económicos y fortalecer la colaboración institucional.

    Precisó que durante la presente administración no se ha registrado adeudo por parte de la UACH y que los montos pendientes corresponden a administraciones anteriores, lo que refleja el compromiso actual entre ambas instituciones

    De acuerdo con el documento, la UACH aportará mensualmente 1 millón 850 mil pesos, los cuales se aplicarán al capital de los adeudos con mayor antigüedad.

    Además se realizará un pago inicial de 5 millones 550 mil pesos, que es adicional a las aportaciones y diferenciales que se generen en lo sucesivo.

    El convenio fue rubricado además por el director de Prestaciones Económicas de PCE, Jorge Alberto Alvarado Montes y el director administrativo de la Universidad, Alberto Eloy Espino Dickens.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    ALVIN Y EL CURA 00 | Episodio Inaugural

    En este episodio del podcast, Alvin Álvarez y el "Cura" Canales de la Vega...
    EN VIVO 9:00 AM
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Plumas

    El circo del 27 ya abrió taquilla

    Ahora me voy a salir un poquito de los temas que he venido escribiendo....
    Chihuahua

    Destaca el Área H2 de Toastmasters en su Primer Concurso de Evaluación e International Speech

    El Área H2, dirigida por Aarón Santoyo, celebró su primer concurso oficial en las...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.