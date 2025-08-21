Estudiante de Chihuahua representará a México en conferencia internacional

Publicidad - LB2 -

Adrián Joav Martínez Meza, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez, ha sido seleccionado para representar al estado de Chihuahua en el International Conference of Young Social Scientists (ICYSS) 2025.

Jiménez, Chih (ADN/Staff) – Este evento se llevará a cabo en Belgrado, Serbia, del 22 al 27 de agosto, y reúne a jóvenes investigadores de todo el mundo para compartir proyectos científicos y sociales que buscan generar un impacto positivo en la sociedad.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) del estado de Chihuahua ha respaldado la participación de Adrián mediante el Programa Estatal de Becas y Apoyos Educativos, otorgándole una Beca de Representación Internacional por un monto de 50 mil pesos.

- Publicidad - HP1

Esta beca permitirá al estudiante cubrir parte de los gastos relacionados con su asistencia al certamen, lo que subraya el compromiso del gobierno estatal con el apoyo a la educación y la investigación.

Adrián presentó su proyecto titulado “Wilibots, Robótica Educativa como apoyo al neurodesarrollo de niños, niñas y adolescentes” durante un encuentro con el titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila.

El proyecto tiene como objetivo utilizar la robótica inclusiva, fundamentada en principios de neuroeducación, para fortalecer habilidades cognitivas, motrices y socioemocionales en estudiantes tanto neurodivergentes como neurotípicos. Este enfoque busca mejorar la integración social y el desarrollo personal de los jóvenes.

El desarrollo del proyecto ha sido guiado por el maestro Luis Alberto Luján Tiscareño, quien ha acompañado a Adrián en su proceso académico y de investigación.

La participación del estudiante en ICYSS fue posible gracias a la acreditación obtenida en la ExpoCiencias Nacional 2024 en Tabasco, donde su proyecto fue evaluado y reconocido por su innovación y pertinencia social. Este reconocimiento le otorgó el pase directo para representar a México y al estado de Chihuahua en el evento internacional.

Durante la reunión de abanderamiento, el secretario de Educación y Deporte felicitó a Adrián por su esfuerzo y dedicación, deseándole éxito en su participación en la conferencia.

El joven expresó su agradecimiento por el apoyo recibido, destacando que este respaldo no solo honra su trabajo, sino que también refuerza el compromiso de mostrar al mundo el talento y la creatividad de la juventud chihuahuense.

Además, Adrián fue acompañado por la directora del Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez, Alba Jyassu Ogaz Vásquez, y la directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, Fernanda Jazmín Martínez Quintero, quien ofreció apoyo en los gastos durante su estadía en Serbia.

La colaboración entre estas instituciones refleja el esfuerzo conjunto por promover la educación y el desarrollo de los jóvenes en el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.