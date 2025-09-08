Entregó Municipio 294 Becas de Acceso a la Universidad en la UTPN

Publicidad - LB2 -

Este día el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de la Juventud, llevó a cabo la entrega de 294 Becas de Acceso a la Universidad a estudiantes de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN), consolidando este programa como un referente nacional al ser Juárez el único municipio del país que paga la inscripción de los jóvenes que ingresan a la educación superior.

Ciudad Juárez, Chih .- En un acto encabezado por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, se hizo la entrega simbólica de un cheque por 617,400 pesos, monto destinado a cubrir las inscripciones de las y los beneficiarios.

El alcalde subrayó que este programa nació tras detectar la mayor deserción escolar en la transición de preparatoria a universidad.

“En estos cuatro años ya hemos apoyado a más de 9,800 jóvenes. Ningún otro municipio en México cuenta con un programa como este. Le apostamos a la educación porque creemos en la juventud juarense”, expresó.

Pérez Cuéllar también destacó que en la UTPN se ha registrado un crecimiento constante de becas; en el 2022 se entregaron 137, en 2023 fueron 168, en 2024 sumaron 212 y este año alcanzaron las 294, la cifra más alta hasta ahora.

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Luis Osvaldo Rivas García, resaltó que en este ciclo se duplicó el presupuesto destinado al programa y agradeció a la Universidad por su disposición en el proceso.

“Cuando se supera el número de registros, el alcalde siempre tiene una respuesta positiva. Hoy cerramos con cifras históricas y con la certeza de que estos apoyos seguirán acompañando a los jóvenes en su camino académico”, afirmó.

Por su parte, el rector de la UTPN, Ulises Martínez Contreras, celebró que este año la institución recibiera el mayor número de becas entregadas hasta ahora.

“Cada apoyo no solo es un recurso económico, es una llave que abre oportunidades y un recordatorio de que en Juárez el cambio se construye invirtiendo en la gente”, señaló, al tiempo que agradeció al Gobierno Municipal por respaldar a la comunidad estudiantil.

En la ceremonia estuvieron autoridades municipales, educativas y representantes estudiantiles de diversas carreras como logística, ingeniería industrial, administración, tecnologías de la información, mecatrónica y arquitectura.

Con esta entrega, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la educación superior, contribuyendo a que miles de jóvenes juarenses inicien sus estudios universitarios sin que la falta de recursos económicos sea un impedimento.

