Entrega UTCJ títulos profesionales durante ceremonia de graduación por primera vez en su historia

Egresan 942 estudiantes de TSU, Ingeniería y Licenciatura; la institución marca un hito académico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un hecho sin precedentes para la comunidad académica fronteriza, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) celebró este jueves 25 de septiembre, la ceremonia de graduación de 942 estudiantes, y por primera vez en su historia, entregó títulos profesionales directamente en el acto, marcando un nuevo estándar institucional en la conclusión de estudios superiores.

Del total de egresados, 451 estudiantes culminaron como Técnicos Superiores Universitarios (TSU), 363 como ingenieros y 128 como licenciados, distribuidos en 49 grupos académicos que representan las distintas carreras que ofrece la institución. El evento no solo celebró el fin de una etapa, sino también la entrega formal del documento que acredita su formación profesional, un trámite que históricamente se realizaba meses después.

El rector de la UTCJ, Óscar Ibáñez Hernández, subrayó la importancia del momento: “Esta ceremonia es especial, porque no vamos a entregar un reconocimiento simbólico, vamos a entregar sus títulos. Este es un hito en la historia de la Universidad”, expresó, al destacar que este nuevo modelo da certeza y dignidad inmediata a los logros académicos del alumnado.

Durante su intervención, Ibáñez hizo un reconocimiento al esfuerzo, disciplina y constancia de las y los estudiantes, así como al respaldo de las familias, profesorado y personal directivo que acompañaron el proceso educativo. Destacó también el papel fundamental que juegan los TSU en el sector productivo de Ciudad Juárez, donde la demanda de perfiles técnicos calificados sigue en crecimiento.

La UTCJ ha sido reconocida por su enfoque práctico y vinculación directa con el sector industrial y empresarial, por lo que la titulación inmediata representa un paso adelante para facilitar la inserción laboral de sus egresados. Además, el rector invitó a los nuevos profesionistas a continuar su formación en niveles de posgrado, destacando que la educación superior debe ser un proceso continuo ante los desafíos del entorno actual.

Con este evento, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez refuerza su compromiso con la calidad académica y la eficiencia administrativa, al brindar a sus egresados no solo el acto simbólico de cierre, sino también el documento oficial que los acredita como profesionistas desde el mismo día de su graduación.