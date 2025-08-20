Docentes de la UTCH destacan con premios en innovación educativa

Publicidad - LB2 -

Docentes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) han sido reconocidos con el Premio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 2025, en las categorías de Innovación en la Práctica Docente y Prototipos en Educación Superior. Este galardón es un testimonio del compromiso de la UTCH con la mejora continua en la educación superior en México.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- En la categoría de Innovación en la Práctica Docente, Mariano Carrillo Romero, maestro de la carrera de Mecatrónica, fue el ganador por su propuesta de aprendizaje a través del club de mini robótica. Este club ha permitido a los estudiantes desarrollar habilidades prácticas y teóricas que han resultado en importantes logros para la universidad, tanto a nivel nacional como internacional.

Por otro lado, en la categoría de Prototipos en Educación Superior, el equipo de docentes de la carrera de Mantenimiento Industrial, conformado por Guadalupe Corral Ramírez, Luis Enrique Muñoz López y Manuel Meraz Méndez, se destacó con su proyecto de módulos didácticos para el entrenamiento de PLC (Controladores Lógicos Programables) enfocados en la Industria 4.0. Este prototipo busca contribuir a la mejora de la educación superior, tanto a nivel individual como colectivo, adaptándose a las necesidades del sector industrial actual.

La entrega de premios se llevó a cabo en un evento donde los docentes galardonados estuvieron acompañados por el rector de la UTCH, Kamel Athie Flores. Durante la ceremonia, el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, reconoció el esfuerzo y compromiso de los docentes en la formación de los estudiantes y su contribución a la innovación educativa.

El Premio ANUIES 2025 se otorga a las mejores contribuciones al desarrollo de la educación superior en México, y se divide en cinco categorías: Trayectoria Profesional, Tesis de Doctorado, Tesis de Maestría, Innovación en la Práctica Docente y Prototipos en Educación Superior. Este reconocimiento no solo resalta el trabajo de los docentes, sino que también promueve la importancia de la innovación en el ámbito educativo.

La UTCH continúa posicionándose como una institución líder en la educación superior, fomentando la innovación y el desarrollo de habilidades que preparan a los estudiantes para enfrentar los retos del futuro. Con estos premios, se reafirma el compromiso de la universidad por ofrecer una educación de calidad que responda a las demandas del mercado laboral y a las tendencias educativas globales.

