Cerrará Alejandro Fernández festejos de la UACJ

Publicidad - LB2 -

“El Potrillo” ofrecerá un concierto el 9 de octubre en el estadio “Benito Juárez” con entrada con causa.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) anunció que el cantante Alejandro Fernández se presentará el próximo 9 de octubre como parte de las celebraciones por su 52 aniversario.

El evento tendrá un carácter solidario, ya que la entrada al Estadio “Benito Juárez” será gratuita, pero se pedirá a los asistentes donar un juguete nuevo como requisito para obtener sus boletos.

- Publicidad - HP1

Los artículos recaudados serán entregados al Heroico Cuerpo de Bomberos, con el fin de que sean distribuidos a niñas y niños en situación vulnerable durante la temporada navideña.

El rector explicó que la idea surgió como parte del esfuerzo de la institución por combinar la celebración universitaria con un acto de generosidad hacia la comunidad.

Además, señaló que fue complejo concretar la participación de artistas por cuestiones de agenda, sin embargo, se logró la presencia de Alejandro Fernández, icono de la música mexicana y del mariachi.

Con esta iniciativa, la UACJ busca fortalecer la participación ciudadana y fomentar la solidaridad, de manera que el festejo universitario también represente una oportunidad para brindar alegría a quienes más lo necesitan en Navidad.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.