Capacita la UPCH a docentes en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad

Publicidad - LB2 -

La Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH) ha llevado a cabo una serie de capacitaciones dirigidas a su planta docente, enfocándose en el uso eficiente de la Inteligencia Artificial (IA) como metodología de enseñanza, así como en temas de Ciberseguridad y Habilidades Socioemocionales. Estas iniciativas buscan preparar a los educadores para enfrentar los desafíos tecnológicos actuales y mejorar la calidad educativa en la institución.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- La capacitación en Inteligencia Artificial fue liderada por Laura Sandoval, una docente con más de 30 años de experiencia en el ámbito educativo. Durante su intervención, Sandoval enfatizó que el uso de la IA es inevitable en la educación moderna, ya que muchas herramientas tecnológicas ya la integran. Por ello, es crucial que los docentes adquieran conocimientos sobre cómo aprovechar estas tecnologías para estar un paso adelante de sus estudiantes.

Además de la IA, la capacitación incluyó una importante sesión sobre Ciberseguridad, impartida por Karina Villalobos López, quien trabaja en el Departamento de Información Cibernética de la Fiscalía General del Estado. Villalobos compartió información sobre los riesgos tecnológicos actuales, tales como el robo de información y la suplantación de identidad, que son cada vez más comunes en el entorno digital. Esta información es vital para que los docentes puedan educar a sus alumnos sobre la seguridad en línea.

- Publicidad - HP1

El taller sobre Habilidades Socioemocionales, titulado “Transformar la Actitud en Logros”, fue dirigido por el especialista Luis Luján Vega. En este taller, Luján destacó la importancia de integrar dinámicas lúdicas y motivacionales en los procesos de formación y gestión institucional. Estas habilidades son esenciales para el desarrollo integral de los estudiantes y para crear un ambiente educativo positivo.

Las capacitaciones fueron organizadas por la Secretaría Académica y el Departamento de Desarrollo Académico de la UPCH, bajo la dirección de Eduardo Barbosa y Víctor Cámara, respectivamente. Estas acciones reflejan el compromiso de la universidad por mejorar la calidad de la enseñanza y preparar a sus docentes ante los retos del futuro.

Con estas iniciativas, la Universidad Politécnica de Chihuahua se posiciona como una institución que no solo se adapta a los cambios tecnológicos, sino que también busca innovar en sus métodos de enseñanza, asegurando que su personal esté bien preparado para guiar a los estudiantes en un mundo cada vez más digitalizado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.