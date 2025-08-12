Arranca UTCJ su Campamento de Verano 2025

Publicidad - LB2 -

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) dio inicio a su campamento Verano UTCJ 2025, en el cual, 40 niñas y niños de distintas edades tendrán la oportunidad de adentrarse a la tecnología y desarrollar actividades culturales, deportivas y de cuidado del medio ambiente.

Ciudad Juárez, Chih .- Oscar Ibáñez Hernández, rector de la institución, informó que, a lo largo de tres semanas, las y los infantes tendrán interacción con la Inteligencia Artificial (IA), con el fin de manejar equipos robóticos y aprender la diversidad de estos.

Ibáñez explicó que, dentro de las opciones lúdicas, están las clases de danza folklórica, porra, expresión plástica, cine y teatro, así como disciplinas deportivas como futbol, basquetbol y voleibol.

- Publicidad - HP1

Florencio Abraham Roldán Castellanos, uno de los docentes pilares en la Ruta de la Ciencia y el Planetario, comentó que las y los niños se han mostrado sumamente emocionados, y ve con entusiasmo cómo se despertó su interés por la innovación tecnología.

La organización de este evento está a cargo de la Dirección de Extensión Universitaria, a través de la Subdirección de Actividades Culturales y Deportivas, y la Secretaría Académica, mediante el programa educativo de Mecatrónica

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.