    agosto 12, 2025 | 19:08
    Arranca UTCJ su Campamento de Verano 2025

    Universitas

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) dio inicio a su campamento Verano UTCJ 2025, en el cual, 40 niñas y niños de distintas edades tendrán la oportunidad de adentrarse a la tecnología y desarrollar actividades culturales, deportivas y de cuidado del medio ambiente.

    Ciudad Juárez, Chih .- Oscar Ibáñez Hernández, rector de la institución, informó que, a lo largo de tres semanas, las y los infantes tendrán interacción con la Inteligencia Artificial (IA), con el fin de manejar equipos robóticos y aprender la diversidad de estos.

    Ibáñez explicó que, dentro de las opciones lúdicas, están las clases de danza folklórica, porra, expresión plástica, cine y teatro, así como disciplinas deportivas como futbol, basquetbol y voleibol.

    Florencio Abraham Roldán Castellanos, uno de los docentes pilares en la Ruta de la Ciencia y el Planetario, comentó que las y los niños se han mostrado sumamente emocionados, y ve con entusiasmo cómo se despertó su interés por la innovación tecnología.

    La organización de este evento está a cargo de la Dirección de Extensión Universitaria, a través de la Subdirección de Actividades Culturales y Deportivas, y la Secretaría Académica, mediante el programa educativo de Mecatrónica

