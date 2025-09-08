Arranca UTCJ cuatrimestre con más de 9 mil estudiantes

Publicidad - LB2 -

La institución se consolida como la universidad tecnológica con mayor matrícula del país.

Ciudad Juárez, Chih .- La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) inició las actividades del cuatrimestre septiembre-diciembre de 2025, en el que se espera una matrícula final cercana a los 9 mil 300 estudiantes, entre alumnos de nuevo ingreso y de continuidad.

El rector de la institución, Óscar Ibáñez Hernández, informó que actualmente se encuentra en curso el proceso de reinscripción, el cual concluirá el próximo miércoles 10 de septiembre.

Explicó que ya se completó el registro de estudiantes de primer ingreso y de continuidad, y que el cierre de reinscripciones permitirá alcanzar la meta establecida de matrícula.

“Estamos muy contentos porque hoy arrancamos sin incidentes. Hubo algunos embotellamientos típicos del primer día de clases, pero nada que lamentar, lo cual es muy importante. Esperamos mantener esta dinámica durante todo el cuatrimestre”, señaló.

Debido al incremento en la demanda de espacios educativos, la UTCJ habilitará en los próximos días un conjunto de aulas móviles totalmente equipadas con aire acondicionado, calefacción, pintura y mobiliario nuevo.

Estos espacios estarán disponibles a partir de la próxima semana y permitirán atender de manera adecuada a los grupos con sobrecupo.

Mientras tanto, durante la primera semana del cuatrimestre, las alumnas y alumnos serán atendidos en auditorios de diferentes edificios y en salas especiales de laboratorios.

Una vez que las aulas móviles estén listas, varios grupos se trasladarán a esos espacios educativos para continuar con sus actividades académicas.

“El objetivo es que nuestros estudiantes cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar su aprendizaje. Las aulas móviles son una solución temporal, pero con todas las comodidades y equipamiento que requieren”, agregó el rector.

El rector añadió que el arranque del cuatrimestre marca también la consolidación de los esfuerzos institucionales de la UTCJ para ofrecer educación Superior de calidad y atender la creciente demanda en la región.

Dijo que la institución se mantiene como la universidad tecnológica con mayor matrícula en el país, por lo que el compromiso es seguir con el mejoramiento de la infraestructura educativa.

“Queremos que los jóvenes juarenses encuentren en la UTCJ un espacio seguro, moderno y de calidad para prepararse profesionalmente. Estamos listos para enfrentar este nuevo periodo con entusiasmo y con la certeza de que será un cuatrimestre exitoso”, concluyó Ibáñez Hernández.

