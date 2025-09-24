Movil - LB1 -
    septiembre 24, 2025 | 12:55
    Arranca la Expo Empléate 2025 con más de mil vacantes

    Universitas

    POR Redacción ADN / Agencias
    Ofrecen puestos de trabajo 40 empresas de diferentes rubros.

    Ciudad Juárez, Chih .- Con la participación de cerca de 40 empresas locales y la oferta de más de mil vacantes, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) inauguró la Expo Empléate 2025, que desde temprana hora recibió a cientos de personas interesadas en encontrar una oportunidad laboral.

    El rector de la institución, Oscar Ibáñez, destacó la importancia de este esfuerzo conjunto entre la universidad, las empresas y organizaciones de la sociedad civil, al señalar que la feria refleja el talento y compromiso que caracterizan a Ciudad Juárez.

    La Expo Empléate 2025 tiene como objetivo ser un vínculo eficiente entre buscadores de empleo y empresas, además de refrendar la tradición de la UTCJ como un espacio de vinculación laboral exitosa.

    La oferta laboral incluye desde perfiles especializados, como ingenieros y técnicos en áreas de alta tecnología, hasta puestos en comercio, transporte y promoción.

    La feria también cuenta con módulos de servicios que facilitan trámites como actas de nacimiento o constancias de no antecedentes penales, un servicio de lentes a bajo costo y un bazar cultural con venta de alimentos y artesanías, lo que enriquece la experiencia de los asistentes.

    El evento, fue abierto al público en general y se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

