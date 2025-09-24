Arranca la Expo Empléate 2025 con más de mil vacantes

Publicidad - LB2 -

Ofrecen puestos de trabajo 40 empresas de diferentes rubros.

Ciudad Juárez, Chih .- Con la participación de cerca de 40 empresas locales y la oferta de más de mil vacantes, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) inauguró la Expo Empléate 2025, que desde temprana hora recibió a cientos de personas interesadas en encontrar una oportunidad laboral.

El rector de la institución, Oscar Ibáñez, destacó la importancia de este esfuerzo conjunto entre la universidad, las empresas y organizaciones de la sociedad civil, al señalar que la feria refleja el talento y compromiso que caracterizan a Ciudad Juárez.

- Publicidad - HP1

La Expo Empléate 2025 tiene como objetivo ser un vínculo eficiente entre buscadores de empleo y empresas, además de refrendar la tradición de la UTCJ como un espacio de vinculación laboral exitosa.

La oferta laboral incluye desde perfiles especializados, como ingenieros y técnicos en áreas de alta tecnología, hasta puestos en comercio, transporte y promoción.

La feria también cuenta con módulos de servicios que facilitan trámites como actas de nacimiento o constancias de no antecedentes penales, un servicio de lentes a bajo costo y un bazar cultural con venta de alimentos y artesanías, lo que enriquece la experiencia de los asistentes.

El evento, fue abierto al público en general y se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.