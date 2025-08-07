Aprueban laboratorio de drones de la UTCJ

Publicidad - LB2 -

Asesores de Política Digital inspeccionaron el equipo donado a la universidad.

Ciudad Juárez, Chih .- Asesores técnicos de Política Digital del Gobierno del Estado, inspeccionaron y dieron el visto bueno al laboratorio de drones que recibió la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

Óscar Serrano, uno de los funcionarios que participó en la revisión, constató que dicha área consta de 10 vehículos aéreos no tripulados para competencias, así como una pista de obstáculos, como las que se utilizan en certámenes.

- Publicidad - HP1

El director de la carrera de Mecatrónica, José Luis Peinado, agregó que, terminada la inspección, el nuevo laboratorio de drones ya está listo para operar, por lo que se suma a los clubes STEM de robótica e Inteligencia Artificial con los que cuenta la institución.

Peinado indicó que además del equipo actual, la universidad también recibirá más apoyo y equipamiento por parte de Política Digital.

“Nos van a donar también el nuevo laboratorio para temporada actual, esta es la del año pasado, pero ya va a llegar la actual, para que los alumnos puedan practicar y estar listos para las competencias que comienzan a inicios de diciembre”, declaró.

El director de Mecatrónica de la UTCJ adelantó que lanzarán una invitación para las y los estudiantes que quieran integrarse al club, cuyo único requisito es ser estudiante de excelencia.

“Es un espacio donde el alumnado traslada sus conocimientos teóricos de las aulas a la práctica. Desarrollan las habilidades, la competencia, deben trabajar en equipo, trabajo colaborativo, hacen presentaciones. Son muchas competencias las que están en juego”, dijo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.