Analizan proyecto de paraderos seguros y rutas para estudiantes de la UACJ

Publicidad - LB2 -

Regidores de las comisiones edilicias conjuntas de Movilidad y Planeación del Desarrollo Municipal se reunieron para analizar la propuesta de paraderos seguros, así como la creación de tres circuitos de transporte para estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- El regidor y coordinador de la Comisión, José Eduardo Valenzuela Martínez, informó que personal de Bienestar Universitario presentó un proyecto de circuito de transporte, el cual tiene como objetivo tener tres rutas para que den servicio a los diferentes institutos.

Uno de ellos estará a la altura de la zona de la colonia Azteca, uno más que dé servicio en la zona de Las Torres y una última ruta que parta desde el centro o el sector de la colonia Anapra, pero esta última aún se encuentra en estudio.

- Publicidad - HP1

Valenzuela Ramírez dijo que el objetivo de esto es dar servicio a los estudiantes para que se trasladen a los institutos, así como a la Rectoría.

En esta reunión se contó con la asistencia de los regidores Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, Karla Michaeel Escalante Ramírez, Luz Clara Cristo Sosa y Sandra Marbel Valenzuela Ramírez, así como el director general de Planeación y Evaluación, Emilio Ramón Ramiro Flores y el coordinador de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, a quienes también se les presentó un proyecto de paraderos.

El regidor Valenzuela explicó que estas serían estructuras básicas, pero funcionales para que se amolden a las características de las aceras que están en la ciudad y podrán contar con tomas de energía eléctrica para que puedan cargar teléfonos, botones de pánico y espacios para dar información a los estudiantes.

Dijo que estos proyectos se van a seguir analizando porque se pretende mejorarlos y cuando la Universidad ya los tengan finalizados, se presentarán ante Cabildo para evaluarlos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.