Amplía UTPN inscripciones hasta el 21 de agosto

La Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN), extendió hasta el 21 de agosto el periodo de inscripciones para los programas de licenciatura e ingeniería.

Ciudad Juárez, Chih .- Los planes de estudios son Arquitectura, Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital, Ingeniería en Microelectrónica de Semiconductores y la modalidad mixta para la Ingeniería en Mecatrónica y la Licenciatura en Contaduría.

Con esta nueva ampliación, las personas interesadas en matricularse en la institución, podrán tramitar su ficha de ingreso en el sitio web www.utpn.edu.mx.

El costo del documento es de 400 pesos y se puede pagar en cualquier sucursal del banco BBVA, practicaja o a través de transferencia electrónica por aplicación móvil.

La inscripción para el cuatrimestre de Septiembre-Diciembre 2025 es de 2 mil 100 pesos.

Las y los aspirantes que soliciten y paguen su ficha, deberán esperar 24 horas para enviar al correo [email protected], una fotografía o captura de pantalla del comprobante de pago, posteriormente, la Universidad contestará este mensaje con la confirmación depósito y las instrucciones para realizar el examen de ingreso que se aplicará en línea el día 22 de agosto.

El horario disponible para las carreras de Arquitectura, Tecnologías de la Información e Innovación Digitales y Microelectrónica de Semiconductores es de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

Mientras que, en la modalidad mixta o semipresencial para Mecatrónica y Contaduría, el alumnado estudia a través de una plataforma en línea donde accede a materiales didácticos como videos, documentos, foros, donde también realizará tareas y exámenes.

Asimismo, los días sábado el estudiante deberá acudir al campus de la UTPN para realizar prácticas en laboratorios y recibir asesorías de sus docentes o tutores.

En ambas formas de estudio la duración del programa académico es de 3 años 4 meses y se divide en dos fases, el Técnico Superior Universitario (TSU) y la ingeniería o licenciatura.

