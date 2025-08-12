Movil - LB1 -
    agosto 12, 2025
    Unirá el talento y la voz de la experiencia el “Festival Cultural 60 y más”

    Telón

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Centro Municipal de las Artes (CMA) será el escenario donde el arte y la experiencia se unan en una celebración que reconoce el valor y la creatividad de las personas mayores. 

     

    Ciudad Juárez, Chih .- El “Festival Cultural 60 y más”, organizado por el Gobierno Municipal, la Comisión Edilicia para la Atención a Personas Mayores y el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), reunirá a decenas de participantes en un evento que busca darles un espacio digno para mostrar su talento y compartirlo con toda la comunidad.

    En el marco del Día del Adulto Mayor, que se conmemora cada 28 de agosto, el foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro y la explanada del CMA (Antigua Presidencia Municipal) vibrarán con expresiones artísticas que incluyen danza, poesía, canto, interpretación musical y más.

    Se tienen programados 90 números artísticos a lo largo de la jornada, que comenzará a las 8:00 de la mañana y culminará con un concierto del grupo “Los Vagos de Juárez” a las 6:00 de la tarde.

    Para la directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, este festival es más que un simple espectáculo: es un reconocimiento al aporte cultural y social de quienes, con décadas de vida y experiencia, siguen enriqueciendo la ciudad.

    “Este es un espacio para que ellos puedan mostrar sus habilidades y compartir su pasión con toda la comunidad. Queremos que la ciudad vea que el arte y la creatividad no tienen edad”, expresó la funcionaria.

    La celebración también será una oportunidad para fortalecer la convivencia intergeneracional, demostrando que la cultura une y enriquece a todas las edades, donde cada presentación será un testimonio de dedicación, disciplina y amor por el arte, transmitiendo historias y emociones que solo el paso del tiempo puede regalar.

    El evento cuenta con el respaldo del DIF Municipal, la Dirección General de Centros Comunitarios, la Dirección de Educación, Protección Civil, la Coordinación General de Seguridad Vial y la Coordinación del Centro Fundacional, garantizando un festival seguro y bien organizado para honrar a quienes, con su talento, siguen dejando huella en Juárez.

