Será proyectada Con ganas de triunfar, en el Centro Comunitario Anapra

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) continúa acercando el cine a la comunidad a través de su programa “Ciclos de Cine”, con la proyección gratuita de la película “Con ganas de triunfar”, que se llevará a cabo esta tarde a las 6:00 en el Centro Comunitario Anapra, ubicado en las calles Rémora y Delfín, de la colonia Rancho Anapra.

Ciudad Juárez, Chih .- La cinta, dirigida por Ramón Menéndez y estrenada en 1988, está basada en la historia real del profesor boliviano Jaime Escalante, quien revolucionó la enseñanza de las matemáticas en una preparatoria del Este de Los Ángeles.

La interpretación de Escalante estuvo a cargo del actor Edward James Olmos, quien obtuvo una nominación al Óscar como mejor actor por su papel.

El elenco incluye también a Rosanna DeSoto, Lou Diamond Phillips, Will Gotay, Ingrid Oliu y Vanessa Márquez, quienes dan vida a la historia de jóvenes estudiantes de origen mexicano que enfrentan dificultades académicas y sociales, pero que encuentran en la disciplina y la educación una vía para salir adelante.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que este programa busca “llevar la magia del cine a diferentes puntos de la ciudad, transformando plazas, parques y espacios abiertos en salas de cine para todos”.

Señaló que la iniciativa tiene un enfoque accesible e inclusivo, con la intención de fomentar la convivencia y fortalecer el tejido social en cada colonia.

“Ciclos de Cine” forma parte de los esfuerzos por generar experiencias culturales significativas, ofreciendo proyecciones para todas las edades y creando espacios de encuentro que promuevan la cultura y el disfrute del séptimo arte.

Con esta función en Anapra, el Gobierno Municipal y el IPACULT reafirman su compromiso de descentralizar la cultura y acercarla a las familias juarenses, invitando a vecinos, amigos y comunidad en general a compartir una noche de cine bajo las estrellas.

