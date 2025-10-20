Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 20, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 20, 2025 | 16:21
    InicioTelón

    Seleccionan al Programa de Agrupaciones Musicales Infantiles y Juveniles de la Secretaría de Cultura en la convocatoria Cultiva México 2025

    Telón

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Programa de Agrupaciones Musicales Infantiles y Juveniles de la Secretaría de Cultura, fue seleccionado como una de las 41 iniciativas reconocidas a nivel nacional en la convocatoria Cultiva México 2025, del Gobierno federal.

    Chihuahua, Chih .- Esta convocatoria tiene como propósito identificar y fortalecer proyectos culturales comunitarios, que generan impacto positivo, promueven la participación social y contribuyen a la construcción de procesos sostenibles.

    El Programa fue reconocido por su diseño, innovación y contribución a la formación artística de niñas, niños y jóvenes en distintas regiones del estado, al fomentar la creatividad, la disciplina, el trabajo en equipo y el sentido de comunidad.

    - Publicidad - HP1

    La distinción representa un reconocimiento al trabajo que se realiza desde el estado de Chihuahua, para garantizar el acceso a la cultura y las artes, y la formación musical como herramienta de desarrollo artístico y comunitario.

    Las iniciativas seleccionadas formarán parte de un Banco de Buenas Prácticas en Gestión Cultural y Artística, y recibirán acompañamiento para garantizar su sostenibilidad, participar en procesos formativos y espacios de colaboración, con especialistas y redes internacionales.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:38:56
    ADN TV

    EL PODCAST 083 | No son juguete son famila con Alma Arredondo

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart En Ciudad Juárez, el bienestar animal no es un...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Firman Secretaría de Hacienda y Auditoría Superior convenio para compartir el Padrón de Proveedores del Estado de Chihuahua

    El Gobierno del Estado compartirá con la Auditoría Superior del Estado, el Padrón Estatal...
    Estado

    Suma Estado más de 14 mdp en el otorgamiento de créditos emergentes agropecuarios

    El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.