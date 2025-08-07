Se presenta este lunes “El Caimán y los Sapos” en el Auditorio Benito Juárez

Publicidad - LB2 -

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invita a la ciudadanía a disfrutar de la obra “El Caimán y los Sapos”, escrita por el dramaturgo Edeberto “Pilo” Galindo, que se presentará de forma gratuita este lunes 11 de agosto a las 7:00 de la tarde en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez, como parte del programa “Salvemos los lunes de teatro”.

Ciudad Juárez, Chih .- La pieza teatral, dirigida por Laura Galindo Rodríguez, con la asistencia de dirección de Ana Sofía Saavedra, es una de las más crudas y potentes del autor.

Con personajes “descarnados y brutales”, según lo expresó el propio Galindo en conferencia de prensa, la obra está basada en un hecho real documentado por un medio nacional, que detonó en el dramaturgo la necesidad de escribir esta historia como una forma de denuncia.

Edeberto “Pilo” Galindo, también director de la obra, es originario de Ciudad Juárez y una de las figuras más reconocidas del teatro contemporáneo mexicano.

Fundador del Taller de Teatro 1939 —hoy 1939 Teatro Norte A.C.—, ha dirigido y escrito más de 76 obras, entre ellas “Lomas de Poleo”, “El Zurdo”, “Dios en Disputa” y “Curva Peligrosa”.

Ha sido galardonado con numerosos premios nacionales e internacionales como el Premio Bellas Artes de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón, Premio Chihuahua de Literatura, Premio Emilio Carballido, Premio Víctor Hugo Rascón Banda, Premio Internacional Tramoya, y el Premio José Moreno Arenas en Galicia, España. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA).

Por su parte, Ángela Gastélum, directora del Centro Municipal de las Artes (CMA), destacó la importancia de realizar montajes con enfoque social que fomenten la reflexión entre el público:

“Queremos promover actividades culturales que toquen temas relevantes, que no sólo entretengan, sino que también generen conciencia”, dijo Gastélum.

El programa “Salvemos los lunes de teatro” es una iniciativa de IPACULT que busca revitalizar el inicio de semana mediante funciones teatrales gratuitas.

A lo largo de sus ediciones ha presentado obras como “El Teatro Mata”, “Invisibles” y “La Liga”, también escritas por Pilo Galindo, consolidándose como una plataforma para acercar las artes escénicas a la comunidad.

La entrada a la función es libre y se recomienda al público llegar con anticipación para asegurar su lugar.

