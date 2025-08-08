Movil - LB1 -
    Se llevaron a cabo eliminatorias del concurso Canta-Canta

    Telón

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección General de Centros Comunitarios participará en el Festival Cultural de la Frontera Juárez Juangabrielísimo y como parte de las actividades en honor al cantante se incluye el concurso “Canta Canta”.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- Luis Fernando Rodríguez Giner, titular de la dependencia, informó que este jueves se llevó a cabo la segunda eliminatoria del concurso, en el que se pudo apreciar el gran avance de los 26 participantes.

    El funcionario explicó que en esta ocasión fueron seleccionados 12 concursantes en la categoría B y 6 de la categoría A, quienes buscan estar en la final.

    Rodríguez Giner mencionó que las eliminatorias del concurso se están llevando a cabo en el Museo Casa Juan Gabriel.

    “El concurso “Canta Canta” busca resaltar el talento vocal y musical de los participantes, honrando el legado del “Divo de Juárez”, según el Museo Juan Gabriel”, expresó.

    La final del concurso se llevará a cabo el próximo domingo 24 de agosto, dijo el director de Centros Comunitarios.

