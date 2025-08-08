Se llevaron a cabo eliminatorias del concurso Canta-Canta

Publicidad - LB2 -

La Dirección General de Centros Comunitarios participará en el Festival Cultural de la Frontera Juárez Juangabrielísimo y como parte de las actividades en honor al cantante se incluye el concurso “Canta Canta”.

Ciudad Juárez, Chih .- Luis Fernando Rodríguez Giner, titular de la dependencia, informó que este jueves se llevó a cabo la segunda eliminatoria del concurso, en el que se pudo apreciar el gran avance de los 26 participantes.

- Publicidad - HP1

El funcionario explicó que en esta ocasión fueron seleccionados 12 concursantes en la categoría B y 6 de la categoría A, quienes buscan estar en la final.

Rodríguez Giner mencionó que las eliminatorias del concurso se están llevando a cabo en el Museo Casa Juan Gabriel.

“El concurso “Canta Canta” busca resaltar el talento vocal y musical de los participantes, honrando el legado del “Divo de Juárez”, según el Museo Juan Gabriel”, expresó.

La final del concurso se llevará a cabo el próximo domingo 24 de agosto, dijo el director de Centros Comunitarios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.