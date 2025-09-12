Reúne exposición “Narrativas Visuales” talento juarense en el MAHCH

Publicidad - LB2 -

El Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) se convirtió en el escenario donde alumnos del taller de la maestra Geo Gámez presentaron sus obras en la exposición pictórica “Narrativas Visuales”, inaugurada con gran asistencia de público.

Ciudad Juárez, Chih .- La muestra, organizada por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), permanecerá abierta hasta el 17 de octubre y reúne el trabajo de estudiantes cuyas edades van desde los 5 hasta los 60 años, reflejando la diversidad y frescura de distintas generaciones que comparten el mismo interés por la pintura y el dibujo.

Entre los expositores destacan Marlene Galeno Morales, Hiram Galeno Morales, Elena Tirado Martínez, María Abigail Piñón, Cassandra Padilla, Mariana Padilla, Gina Gasca, Mariana Ramírez, Laura Martínez y Luz Elena Granado.

Además de Marcela Ortega, Rosa María Jaramillo, Adriana Alvillar, Carolina González, Lucía Preciado, Carolina Arriaga, Diego Arriaga, Paulina Amatón, Sofía Amatón y Elena Hernández.

El taller de la maestra Geo Gámez inició en 2018 en Ciudad Juárez y desde entonces se ha consolidado como un espacio de formación artística para personas de todas las edades.

Con esta exposición, los alumnos no solo muestran sus avances técnicos, sino también la posibilidad de exponer en un recinto cultural de relevancia en la ciudad.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, resaltó que este tipo de proyectos contribuyen a fortalecer la vida cultural de Juárez al abrir los espacios museísticos a la participación ciudadana.

Subrayó que la intención es generar una agenda artística que acerque a las familias juarenses y a los vecinos de El Paso a disfrutar de conversatorios, presentaciones y exhibiciones que fomenten la colaboración entre artistas, promotores culturales y el Gobierno Municipal.

“Narrativas Visuales” se perfila como un ejemplo de cómo el arte local puede construir puentes entre generaciones, al tiempo que reafirma el papel del MAHCH como un espacio vivo para la creación y la difusión cultural.

