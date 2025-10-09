Regresa el espectáculo de danza “Toritos de México” este sábado en el CMA

Publicidad - LB2 -

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invita a la ciudadanía al espectáculo de danza “Toritos de México: donde braman los sones”, que se presentará este sábado 11 de octubre a las 11:00 de la mañana en el foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del Centro Municipal de las Artes (CMA).

Ciudad Juárez, Chih .- La función está a cargo de la Compañía de Danza “México, Fiesta y Tradición” del CMA, bajo la dirección de Lilia del Rocío Ruvalcaba Rizo y Carlos Guerrero Mercado, quienes llevarán al público en un recorrido por distintas regiones del país, unidas por la fuerza simbólica del toro dentro de la danza popular y el carácter festivo de los sones.

Cada presentación incorpora variaciones en su repertorio, lo que enriquece la experiencia de los asistentes al mostrar nuevas coreografías en cada encuentro; de este modo, el público puede redescubrir la diversidad del folclor mexicano en cada función.

Con más de 23 años de trayectoria, la Compañía de Danza “México, Fiesta y Tradición” se ha consolidado como un referente cultural de Ciudad Juárez.

A lo largo de su historia ha representado al municipio en escenarios locales, estatales, nacionales e incluso internacionales, mostrando la vitalidad y riqueza del arte mexicano.

La agrupación está conformada por alumnos y exalumnos del CMA, así como por integrantes de la comunidad fronteriza, desde niños hasta adultos, quienes reciben formación en danza contemporánea, zapateado español, expresión corporal y repertorio folclórico sin costo alguno.

Esta característica convierte a la compañía en un espacio de formación artística abierto, incluyente y con un fuerte sentido comunitario.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que el objetivo de esta iniciativa es “dar a conocer a la sociedad fronteriza nuestra historia, folclor y tradiciones a través de la danza y, al mismo tiempo, acercar al público al CMA y continuar con la formación de jóvenes ejecutantes en esta disciplina”.

De esta manera, el Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, a través del IPACULT, reafirma su compromiso con la promoción del arte y la preservación de las tradiciones mexicanas.

