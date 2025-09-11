Realizarán del 18 al 20 de septiembre el Festival del Pachuco

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de rendir homenaje al legado del comediante y actor Germán Valdés “Tin Tan”, ícono del cine nacional y figura emblemática de la cultura pachuco, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) anunció la realización de la tercera edición del Festival del Pachuco, que se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de septiembre en distintos espacios de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .- En rueda de prensa, la directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que este festival busca mantener viva la memoria de “Tin Tan” y, al mismo tiempo, fortalecer la identidad cultural de Juárez, ciudad que lo vio crecer y que lo reconoce como uno de sus más grandes representantes artísticos.

Recordó que Germán Valdés no solo marcó una época en el cine mexicano con su carisma y estilo inconfundible, sino que también convirtió la figura del pachuco en un símbolo cultural que ha trascendido generaciones.

- Publicidad - HP1

La programación inicia el jueves 18 de septiembre con una función de cine comentado en la sala “El Barco de la Ilusión”, ubicada en la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan.

Ahí se proyectará la película “El Rey del Barrio” a las seis de la tarde, cinta emblemática que muestra la esencia del personaje creado por el actor juarense y que ha dejado una huella imborrable en la memoria popular.

Para el viernes 19 de septiembre, la cita será en el salón La Fiesta, en la calle Mariscal, donde a partir de las seis y media de la tarde se llevará a cabo el Festival del Pachuco 2025 con un programa artístico preparado para revivir la picardía y el ambiente característico de esta tradición.

Los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de Grupo Moka, el espectáculo del locutor Carlos “El Capi” Noriega, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Norte, el grupo “Órale Carnal”, coreografías a cargo de los Pachucos Independientes y la música de Los Lagartos.

El cierre será el sábado 20 de septiembre con el tradicional Gran Baile del Pachuco en el salón México, a partir de las nueve de la noche, donde se espera una gran participación de la comunidad que año con año se suma a esta fiesta cultural.

El Festival del Pachuco se organiza en el marco del aniversario del nacimiento de Germán Valdés “Tin Tan”, reafirmando el orgullo de Ciudad Juárez hacia una de las figuras más queridas del espectáculo nacional y preservando la herencia cultural que representa el estilo pachuco en México, una tradición que, lejos de extinguirse, sigue siendo motivo de identidad y celebración.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.