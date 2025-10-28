Proyectarán el clásico del terror Halloween este viernes en el MAHCH

Publicidad - LB2 -

En el marco de los Ciclos de Cine de Terror, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invita a la ciudadanía a disfrutar este viernes 31 de octubre de la proyección del clásico cinematográfico Halloween (1978), en los jardines del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), a partir de las 8:00 de la noche.

Ciudad Juárez, Chih .- La función forma parte del cierre de esta exitosa temporada de cine al aire libre, que durante las últimas semanas ha llevado algunas de las películas más representativas del género a estas instalaciones.

En esta ocasión, los asistentes podrán revivir una de las cintas más influyentes en la historia del terror moderno, dirigida por John Carpenter y protagonizada por Jamie Lee Curtis y Donald Pleasence.

- Publicidad - HP1

La película narra la historia de Michael Myers, un niño que en la noche de Halloween de 1963 asesina a su hermana en la pequeña ciudad ficticia de Haddonfield, Illinois.

Quince años después, tras escapar del sanatorio donde se encontraba internado, Myers regresa a su pueblo natal para continuar su ola de terror, dando inicio a una de las sagas más emblemáticas del cine de horror.

Con su atmósfera inquietante, su icónica música y su protagonista enmascarado, Halloween no solo marcó un antes y un después en el género, sino que dio origen a una franquicia que sigue vigente hasta nuestros días.

La entrada será gratuita, y debido a que la película cuenta con clasificación C, está dirigida al público adulto. Los asistentes pueden llevar su propia silla, cobija, almohada y snacks para disfrutar cómodamente de la función; sin embargo, no se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que el programa Ciclos de Cine busca “llevar la magia del cine a diferentes puntos de la ciudad, transformando plazas, parques y espacios abiertos en salas de cine para todos”.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal de Juárez, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, y el IPACULT reafirman su compromiso con la promoción del arte y la cultura como herramientas de encuentro, identidad y participación social, brindando a las familias juarenses opciones gratuitas y de calidad para disfrutar de la vida cultural de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.