octubre 21, 2025
    octubre 21, 2025 | 16:07
    Promueven los derechos de la niñez a través del arte con el programa “Expresarte ¡es tu derecho!”

    Telón

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con la firme intención de que las niñas y los niños conozcan y ejerzan sus derechos, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) llevará este miércoles 22 de octubre su programa “Expresarte ¡es tu derecho!” a la Escuela Primaria Rosario Castellanos, donde a partir de las 8:00 de la mañana se desarrollará una jornada artística y educativa.

    Ciudad Juárez, Chih .- A través de esta iniciativa, IPACULT busca acercar el arte y la cultura a la niñez juarense, brindándoles un espacio para expresarse libremente, fortalecer su identidad y reforzar valores de respeto, participación y convivencia.

    Durante la jornada, las y los alumnos disfrutarán de una amplia variedad de actividades diseñadas para su desarrollo integral, entre ellas: talleres de canto, creación de máscaras, alebrijes, origami, títeres de dedo, hip hop, escultura en plastilina y educación vial, todo con un enfoque participativo y pedagógico.

    El programa también incluirá dinámicas como el cuentacuentos “Morfeo, el monstruo come pesadillas”, una lotería sobre los derechos de los niños, juegos tradicionales como serpientes y escaleras, y actividades físicas que promueven la colaboración y el bienestar.

    Respaldado por el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA Juárez), este esfuerzo forma parte del compromiso del Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, de garantizar a la niñez fronteriza no solo el acceso a la educación formal, sino también a experiencias culturales que amplíen su horizonte y fortalezcan su formación humana.

    La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que este programa, desarrollado en coordinación con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), busca “ofrecer acceso a las distintas formas de expresión artística y compartir información sobre los derechos de la infancia y la adolescencia”.

    Con “Expresarte ¡es tu derecho!”, el Gobierno Municipal y el IPACULT reafirman su compromiso con las nuevas generaciones, llevando el arte hasta las aulas y recordando que conocer y ejercer los derechos también puede ser una experiencia divertida, creativa y transformadora.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

