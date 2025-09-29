Presentarán el libro ¿Y si te hablo de mí? en el MAHCH este jueves

Publicidad - LB2 -

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invita a la ciudadanía a la presentación del libro ¿Y si te hablo de mí?, que se llevará a cabo este jueves 2 de octubre a las 6:30 de la tarde en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH).

Ciudad Juárez, Chih .- La obra es una recopilación realizada por la escritora y tallerista Verónica Palafox Sandoval, quien reunió los textos de 16 mujeres que participaron en los talleres de “Literaturas del yo”, impartidos en Casa Amiga “Esther Chávez Cano” y en el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM).

Este libro, considerado ópera prima de dicho colectivo, reúne historias personales de mujeres que enfrentaron situaciones de violencia intrafamiliar y que encontraron en la escritura una herramienta de sanación y expresión.

Los textos que integran la publicación fueron creados durante tres talleres de literatura del yo, en los que las participantes dieron voz a sus experiencias y, con valentía, aceptaron compartirlas de manera pública.

El objetivo principal del proyecto es promover la participación de las mujeres en la literatura y, al mismo tiempo, visibilizar la escritura como un arte terapéutico que contribuye a los procesos de sanación tras experiencias de violencia familiar.

Al respecto, la directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, señaló que esta presentación se enmarca en la estrategia de fortalecer la vida cultural de Juárez mediante el trabajo conjunto con creadores artísticos, promotores y gestores culturales.

“Queremos generar una agenda que permita a las familias juarenses y a nuestros vecinos de El Paso disfrutar de espacios culturales, presentaciones, conversatorios y exhibiciones que fortalezcan la colaboración y la vida comunitaria”, afirmó la funcionaria.

La entrada al evento será gratuita y está abierta a todo público.

