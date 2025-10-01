Presentarán el libro “Del dolor a la esperanza” en el CMA

Publicidad - LB2 -

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invita a la ciudadanía a la presentación del libro “Del dolor a la esperanza” de la tanatóloga María Luisa Ortega, que se llevará a cabo este viernes 3 de octubre a las 7:00 de la tarde en el foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del Centro Municipal de las Artes (CMA).

Ciudad Juárez, Chih .- La obra aborda el tema del duelo desde una mirada empática y reflexiva, donde la autora comparte experiencias y conocimientos acerca de distintos tipos de pérdidas —como la muerte de padres, hijos, parejas, niños y adultos mayores—, con el propósito de ofrecer no solo información, sino también acompañamiento y esperanza a quienes atraviesan este proceso.

“Mi propuesta es presentar esta obra titulada Del dolor a la esperanza, un libro que busca ser un refugio para quienes enfrentan el duelo, abordando el perdón y las distintas formas en que la ausencia impacta en la vida”, expresó Ortega.

- Publicidad - HP1

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que esta actividad se realiza en el marco del programa “Barajando la Cultura”, una iniciativa que impulsa a artistas locales de distintas disciplinas, ofreciéndoles apoyo financiero, recursos materiales y asesoría para la realización de sus proyectos.

“Barajando la Cultura” busca que cada mes un creador o creadora comparta su trabajo en diversos espacios comunitarios, fomentando la expresión artística y la transformación social a través del arte.

Con esta presentación, el Gobierno Municipal y el IPACULT refrenda su compromiso de acercar a la comunidad juarense propuestas culturales que no solo enriquecen la vida artística de la ciudad, sino que también ofrecen herramientas de acompañamiento en temas sensibles como el duelo y la pérdida.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.