Presentarán el libro “Del dolor a la esperanza” en el CMA

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invita a la ciudadanía a la presentación del libro “Del dolor a la esperanza” de la tanatóloga María Luisa Ortega, que se llevará a cabo este viernes 3 de octubre a las 7:00 de la tarde en el foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del Centro Municipal de las Artes (CMA).
Ciudad Juárez, Chih .- La obra aborda el tema del duelo desde una mirada empática y reflexiva, donde la autora comparte experiencias y conocimientos acerca de distintos tipos de pérdidas —como la muerte de padres, hijos, parejas, niños y adultos mayores—, con el propósito de ofrecer no solo información, sino también acompañamiento y esperanza a quienes atraviesan este proceso.
“Mi propuesta es presentar esta obra titulada Del dolor a la esperanza, un libro que busca ser un refugio para quienes enfrentan el duelo, abordando el perdón y las distintas formas en que la ausencia impacta en la vida”, expresó Ortega.
La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que esta actividad se realiza en el marco del programa “Barajando la Cultura”, una iniciativa que impulsa a artistas locales de distintas disciplinas, ofreciéndoles apoyo financiero, recursos materiales y asesoría para la realización de sus proyectos.
“Barajando la Cultura” busca que cada mes un creador o creadora comparta su trabajo en diversos espacios comunitarios, fomentando la expresión artística y la transformación social a través del arte.
Con esta presentación, el Gobierno Municipal y el IPACULT refrenda su compromiso de acercar a la comunidad juarense propuestas culturales que no solo enriquecen la vida artística de la ciudad, sino que también ofrecen herramientas de acompañamiento en temas sensibles como el duelo y la pérdida.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.