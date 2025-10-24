Presentan la obra “Hasta que la muerte nos separe y México nos una”

Publicidad - LB2 -

El arte escénico se viste de tradición con la puesta en escena “Hasta que la muerte nos separe y México nos una”, que se presentará este lunes 27 de octubre a las 6:13 de la tarde en el foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del Centro Municipal de las Artes (CMA).

Ciudad Juárez, Chih .- La función forma parte del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, organizado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).

La obra, dirigida por Adrián Urrutia e interpretada por la Compañía Titular del Teatro del CMA, aborda el duelo y sus distintas etapas desde una mirada artística y profundamente humana.

Con un guion que combina emociones, simbolismo y reflexión, el montaje invita al público a pensar en la muerte como parte esencial de la vida, desde el respeto y la cosmovisión mexicana.

Esta propuesta teatral, con entrada gratuita, tiene como propósito fortalecer la identidad cultural y preservar las tradiciones del Día de Muertos a través del arte escénico.

Además, busca brindar un espacio de aprendizaje y proyección para actores y creadores en formación del CMA, al mismo tiempo que promueve la convivencia y el interés del público por las expresiones artísticas locales.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, subrayó la relevancia de este tipo de eventos que permiten difundir el talento emergente y mantener vivas las costumbres mexicanas.

“Estas actividades son una muestra del esfuerzo y la pasión de nuestros estudiantes, y una manera de honrar nuestras raíces y tradiciones que nos definen como pueblo”, afirmó la funcionaria.

El Festival de Tradiciones de Vida y Muerte es una celebración anual que busca mantener viva la memoria de quienes nos han antecedido, a través del arte, la música y la participación ciudadana.

Este año, el festival concluirá el sábado 1 de noviembre, con una verbena popular, concurso de altares y un colorido desfile de catrinas, además de la presentación de diversos artistas locales.

El foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro está ubicado en la Antigua Presidencia Municipal, detrás de Catedral en la Zona Centro, un recinto que se ha consolidado como un espacio de encuentro entre la tradición, el arte y la comunidad fronteriza.

Con esta obra, el Gobierno Municipal y el IPACULT reafirman su compromiso de mantener vivas las expresiones culturales que dan identidad a Juárez y a México, recordando que la muerte, más que un final, es también un motivo para celebrar la vida.

